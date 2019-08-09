Верхом на броне. Зачем туристы садятся в танки и истребители

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Людмила Титова. Отправиться на БТРе в горы Кавказа, полетать на МиГах, покататься на легендарном танке Т-34 по подмосковным лесам, пострелять из автомата Калашникова и получить в качестве бонуса боевые сто граммов и гречневую кашу из полевой кухни — туристы все чаще едут на полигоны, чтобы погрузиться в атмосферу военной жизни. Однодневные милитари-туры стоят как двухнедельный отдых за рубежом, но многие готовы платить за "курс молодого бойца".

"Войнушка" для взрослых

"Раньше я думал, что для отдыха в мужской компании нет ничего лучше бани и рыбалки. Но недавно решили с ребятами съездить на полигон, покататься на настоящем танке и пострелять — восторга и азарта было не меньше, чем у детей во время игры в "войнушку", — рассказывает Александр Гришин из Москвы.

Почувствовать себя бойцом сегодня может любой бизнесмен, менеджер средней руки, школьник или домохозяйка. Туркомпании предлагают различные программы на "поле боя".

"Хотя вся техника демилитаризирована (с нее сняты боевые модули), а автоматы и пулеметы стреляют холостыми, все равно ощущение, что участвуешь в настоящем бою. Это эмоции, адреналин и полное погружение в реальность военной жизни", — рассказывает представитель петербургской компании "Танк-тур".

Все участники обязательно проходят инструктаж по технике безопасности — несмотря на то, что танки стреляют холостыми, это все же настоящая боевая машина со своими особенностями, в нее нельзя садиться, а тем более управлять без подготовки.

Тур на истребителе

Некоторые из милитари-туров, например, полет на истребителе или прохождение центрифуги, требуют определенной физической подготовки. Не все туристы бывают к этому готовы.

"Я долго планировала полет на истребителе, но когда стала проходить инструктаж и мне начали рассказывать, как катапультироваться, стало страшно, и я передумала", — рассказывает Елена Горелова из Серпухова.

Полеты на военных истребителях МиГ-29 — самое дорогое развлечение. За 25-45 минут, проведенных в воздухе, участнику придется заплатить от 600 до 850 тысяч рублей. Для сравнения: взять в аренду танк на час можно за 110-165 тысяч рублей (на шесть-восемь человек), а часовая программа с поездкой в бронированной боевой машине на одного человека с обедом из полевой кухни и возможностью пострелять стоит от десяти тысяч рублей.

По словам экспертов, женщины от таких туров получают впечатлений не меньше, чем мужчины. Некоторые дарят такое путешествие в подарок на 23 февраля, а потом возвращаются 8 марта — уже в компании подруг.

Помимо путешествия на танке или БТРе, туристы могут пройти мастер-классы по разборке и сборке автомата, метанию ножей и гранат, поучаствовать в инсценировке боя, посидеть в окопе и научиться наматывать на ноги портянки. Всем участникам выдается камуфляжная форма и каски.

Где искать туризм цвета хаки

Покататься на военной технике и пострелять сегодня можно во многих регионах России. Есть полигоны в Подмосковье недалеко от Ступино, Чернологовки, Истринском и Щелковском районах, под Санкт-Петербургом и в Краснодарском крае.

В районе поселка Лазаревское недалеко от Сочи на боевых машинах можно не просто покататься, а совершить экскурсию в горы и на водопады, куда обычные внедорожники добраться не в состоянии. А в Центре подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке желающим предложат пройти испытания на космических тренажерах и полетать в невесомости.

© Фото из архива одной из туристических компаний Туристы на танке © Фото из архива одной из туристических компаний Туристы на танке

"В последнее время на такие программы приезжает много иностранных туристов, больше всего — индусов и китайцев. Зарубежным гостям почему-то важно, чтобы военная техника была обязательно гусеничная, поэтому они выбирают танки, — рассказывает руководитель проекта компании "Кубинка-тур" Эрнест Потапов. — А для наших туристов такая поездка — это то, что нужно сделать хотя бы раз в жизни. Это как с парашютом прыгнуть".

По словам туроператоров, российские туристы чаще едут просто за эмоциями, а вот у иностранцев бывают и другие резоны.

"Японцы и китайцы, у которых это направление на родине не развито, хотят изучить все до азов, до винтиков. Их как будто меньше интересует развлечение", — рассказывает заведующая отделом экскурсионно-просветительской работы Государственного военно-технического музея в Черноголовке Марина Ушакова.

Курс молодого бойца

Часто туристы посещают военные туробъекты семьями, совмещая катание на армейской технике с экскурсионной программой.

Такая возможность есть в Черноголовке. В здешнем музее выставлена гражданская и военная техника Советского Союза, Германии, Франции, США, Швеции и других стран более чем за столетний период, а также представлена вся история мирового транспорта — от конных экипажей до настоящей летающей тарелки (кстати, отечественного производства).

Самая популярная программа — "Курс молодого бойца" — представляет собой небольшую экскурсию по музею, мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова, преодоление полосы препятствий, метание гранаты, стрельбу и катание на военной технике по бездорожью.