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РИА Новости

В Петербурге цокольный этаж ТЦ оказался подтопленным из-за дождя

22:43, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь РуссакДождь в Петербурге
Дождь в Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
Дождь в Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Некоторые парковки и цокольные этажи торговых центров в Санкт-Петербурге оказались подтопленными из-за сильного дождя, также скопления воды зафиксированы под несколькими мостами и виадуками, говорится в сообщении городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
Дождь в Петербурге продолжается примерно с 17.30 мск и может затянуться на всю ночь. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" изначально направил 17 аварийных бригад для устранения подтоплений, в случае необходимости еще 48 линейных бригад могут направить к местам подтоплений.
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Как сообщает комитет, в настоящее время ситуация со всеми местами подтоплений находится под контролем. Всего в городе сейчас работает более 20 дежурных бригад ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
"Специалисты предприятия фиксируют заявки на подтопления цокольных этажей, подземных парковок и парковок на территории торговых центров, которые возникают по причине отсутствия заградительных сооружений и обратных клапанов на системах водоотведения, которые не были установлены собственниками помещений и обслуживающими помещения организациями", - говорится в сообщении.
Кроме того, принято значительное количество заявок на скопления воды под мостами и виадуками.
"Большинство таких сетей не находится в хозяйственном ведении ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", но эти заявки также отрабатываются дежурными бригадами", - отмечают в комитете.
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