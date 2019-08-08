В Петербурге цокольный этаж ТЦ оказался подтопленным из-за дождя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Некоторые парковки и цокольные этажи торговых центров в Санкт-Петербурге оказались подтопленными из-за сильного дождя, также скопления воды зафиксированы под несколькими мостами и виадуками, говорится в сообщении городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Дождь в Петербурге продолжается примерно с 17.30 мск и может затянуться на всю ночь. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" изначально направил 17 аварийных бригад для устранения подтоплений, в случае необходимости еще 48 линейных бригад могут направить к местам подтоплений.

Как сообщает комитет, в настоящее время ситуация со всеми местами подтоплений находится под контролем. Всего в городе сейчас работает более 20 дежурных бригад ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

"Специалисты предприятия фиксируют заявки на подтопления цокольных этажей, подземных парковок и парковок на территории торговых центров, которые возникают по причине отсутствия заградительных сооружений и обратных клапанов на системах водоотведения, которые не были установлены собственниками помещений и обслуживающими помещения организациями", - говорится в сообщении.

Кроме того, принято значительное количество заявок на скопления воды под мостами и виадуками.