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РИА Новости

Стала известна зарплата космонавтов в России

19:10, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВывоз РН "Союз-ФГ" с ТПК "Сoюз МС -13" на космодроме Байконур. 18 июля 2019
Вывоз РН Союз-ФГ с ТПК Сoюз МС -13 на космодроме Байконур. 18 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Зарплата российских покорителей космоса рассчитывается в соответствии с "Положением о материальном обеспечении космонавтов", пишет газета "Известия".
По данным издания, сейчас отряд насчитывает 25 человек, все они являются сотрудниками ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина".
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Издание, ссылаясь на указанный документ, отмечает, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысячи рублей, космонавта — 63,8 тысячи, а инструктор-космонавта — 88,45 тысячи рублей.
Также они могут получать ежемесячную надбавку в размере до четверти оклада и тринадцатую зарплату. Кроме того, космонавтам полагаются дополнительные выплаты за выслугу лет.
Размер зарплаты возрастает в соответствии с числом полетов в космос. После трех и более полетов космонавт и инструктор могут получить ежемесячную надбавку в размере до 120%. Также экипажам выплачивается единовременное денежное вознаграждение за каждый полет.
В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
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Кем статьНавигатор абитуриентаРоскосмосРоссияРИА Наука
Популярные комментарии
У космонавтов зарплата скромная, а вот у депутатов космическая😂
8 августа, 19:36
ss.bm956
3022919313
Смешно читать, извините.
8 августа, 19:39
Василий Васильев
1591200111
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