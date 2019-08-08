Стала известна зарплата космонавтов в России

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Зарплата российских покорителей космоса рассчитывается в соответствии с "Положением о материальном обеспечении космонавтов", пишет газета . Зарплата российских покорителей космоса рассчитывается в соответствии с "Положением о материальном обеспечении космонавтов", пишет газета "Известия"

По данным издания, сейчас отряд насчитывает 25 человек, все они являются сотрудниками ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина".

Издание, ссылаясь на указанный документ, отмечает, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысячи рублей, космонавта — 63,8 тысячи, а инструктор-космонавта — 88,45 тысячи рублей.

Также они могут получать ежемесячную надбавку в размере до четверти оклада и тринадцатую зарплату. Кроме того, космонавтам полагаются дополнительные выплаты за выслугу лет.

Размер зарплаты возрастает в соответствии с числом полетов в космос. После трех и более полетов космонавт и инструктор могут получить ежемесячную надбавку в размере до 120%. Также экипажам выплачивается единовременное денежное вознаграждение за каждый полет.