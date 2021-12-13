20:47 13.12.2021 (обновлено: 20:49 13.12.2021)
Тринадцатая зарплата: кто может получить и почему она выгодна работодателю
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. 13-ю зарплату в конце года не прочь получить каждый работник. Однако такого понятия в трудовом законодательстве РФ нет, а значит, у организаций нет и обязательства ее начислять. Будет ли такая премия, зависит только от решения руководителя. Кому она точно не положена, как бухгалтеру посчитать сумму выплаты и какая польза в тринадцатой зарплате для самой компании — в материале РИА Новости.
13-я зарплата
Тринадцатая зарплата, несмотря на название, не имеет прямого отношения к фиксированной ежемесячной оплате труда. Понятие вошло в обиход в советское время, когда руководство, скажем, завода или магазина в конце года поощряло ответственных работников, выплачивая премию. Как правило, ее размер был таким же, как и месячный оклад.
Сегодня тринадцатой зарплатой называют способ стимулировать сотрудников, отмечая их достижения.
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Нормативная база
Действующее законодательство рассматривает как основную меру поощрения сотрудников зарплату, выплачиваемую регулярно и в срок. К числу нематериальных способов вознаграждения ст. 191 Трудового кодекса (ТК РФ) относит благодарность, вручение грамоты или диплома, присвоение звания лучшего работника или представителя профессии.
Тринадцатая зарплата относится к категории материального вознаграждения, однако само понятие не имеет законодательного закрепления, объясняет эксперт РИА Новости, бухгалтер Ирина Миронова.
"В Трудовом кодексе, как и в бухгалтерском учете, нет понятия "13-я зарплата". По сути, это — мотивирующая премия, нацеленная на повышение эффективности труда. Начисление происходит по усмотрению работодателя, зависит от финансовых возможностей организации и эффективности сотрудников", — говорит эксперт.
С учетом того что ТК РФ не регламентирует 13-ю выплату, положение о поощрении прописывают во внутренних документах. Определять порядок начисления могут:
- —отдельно выпущенное положение о премировании;
- —коллективный договор, заключенный с работниками;
- —индивидуальный трудовой договор или иные локальные нормативные акты.
В первых двух случаях условия получения премии общие для всего штата наемных работников, в третьем правила распространяются лишь на конкретного специалиста.
Девушка заполняет договор
Кому положена
Какого-то списка профессий или должностей, на которых дают 13-ю зарплату, нет, ведь ее начисляют по решению руководителя.
Как правило, такую годовую премию получают работники бюджетной сферы, военнослужащие, сотрудники крупных компаний. Коллектив микрофирм может рассчитывать на поощрение при наличии веской причины, почти всегда это — значительная прибыль. Однако в условиях пандемии коронавируса и связанной с ней непростой экономической ситуацией многие предприятия перешли в режим экономии, отказавшись от премий, чтобы избежать, к примеру, сокращений штата.
Решение о том, кого наградить 13-й зарплатой, руководители принимают самостоятельно, и не всегда поощрение затрагивает весь коллектив, нередко награждают только отличившихся сотрудников (работали эффективно, добились значительных успехов), или тех, у кого большой стаж в данной организации.
Кто не получает
Если уходящий год оказался экономически тяжелым для компании, директор (или другое должностное лицо) может решить отказаться от 13-й зарплаты. Либо заменить ее другим способом поощрения: корпоративным отдыхом, не требующим от коллектива финансового участия, абонементами в тренажерный зал и пр.
В ситуации, когда принято решение дать такие премии всему коллективу, исключение могут составить те, кто:
- —был неоднократно замечен в нарушении трудовой дисциплины;
- —допустил серьезные ошибки, негативно отразившиеся на производительности отдела, доходах фирмы и пр.;
- —не выполнил установленный план, не имея уважительной причины. Показатели, определяющие достижение или недостижение нормы, оговаривают с подчиненным на этапе его трудоустройства либо при перезаключении трудового договора.
Женщина с детской коляской в парке
Выплаты беременным
Женщины, продолжающие трудиться на занимаемой должности во время беременности, могут рассчитывать на выплату 13-й зарплаты, только если руководитель решил премировать всех своих сотрудников.
В отношении тех, кто уже вышел в декрет, действуют иные правила, предусмотренные ст.183 ТК РФ о временной потери трудоспособности. Женщина, оставляя рабочее место по беременности и в дальнейшем по уходу за ребенком, не выполняет трудовые обязательства, которые служат поводом для денежного вознаграждения.
Однако 13-я зарплата отличается от обычного премирования, и работодатель вправе оформить такую выплату в отношении декретницы, например чтобы улучшить ее материальное положение.
Выплаты уволенным
Сотрудник, решивший сменить место работы в текущем году, может рассчитывать на 13-й зарплату, если:
- —это прописано в положении о премировании или трудовом договоре;
- —выполнил все обязательства, необходимые для оформления вознаграждения.
Важно понимать, что увольнение может произойти в любой период, тогда как тринадцатая зарплата выдается по итогам года. Если у работодателя нет оснований для отказа в премии, начислить ее могут непосредственно при расчете. Или же в конце года по итогам деятельности предприятия, и тогда начальник и уже экс-сотрудник заключают допсоглашение. Документ должен регламентировать порядок начисления и выплаты вознаграждения.
Надо отметить, что при наличии оснований для денежного поощрения сотруднику можно сократить налоги фирмы.
"Если человек, состоявший в трудовых отношениях, мог рассчитывать на премию, то перечисление вознаграждения ему уже после увольнения помогает уменьшить размер налоговой базы. Это возможно, так как снижается налог на прибыль организаций, входящий в состав расходов на оплату труда", — поясняет эксперт Ирина Миронова.
Как рассчитать
Бюджетные и коммерческие структуры при расчете 13-й зарплаты используют, как правило, одну из приведенных ниже формул:
- —фиксированная ставка;
- —часть оклада;
- —среднегодовой заработок.
Иногда при начислениях учитывают фактическое количество отработанных за год дней, исключая отпуска и больничные. В таком случае говорят расчетах с применением коэффициентов.
Работа отдела кадров
Начисление
Начисление премии зависит от того, какая форма расчета выбрана.
1. По среднегодовому заработку без коэффициентов.
Пример. Руководитель решил, что годовая премия сотрудника составит 30 % от суммарной зарплаты, которая в первом полугодии составляла 45 тысяч рублей в месяц, во втором – уже 70 тысяч рублей. Общий доход составил 690 тысяч рублей, на премию придется почти треть от этой суммы, или 207 тысяч рублей.
2. Фиксированный размер премии.
Пример. Директор утвердил премию всем работникам, определив ее размер в соответствии с занимаемой должностью. Это значит, что рядовые менеджеры получат по 20 тысяч рублей, руководители отделов продаж — по 35 тысяч рублей и т.д.
3. На основании оклада.
Пример. Начальство определило, что размер вознаграждения будет варьироваться в зависимости от оклада и стажа. По такой схеме младшие научные сотрудники, отработавшие меньше года, получат четверть оклада, проработавшие больше года — треть; старшие научные сотрудники со стажем менее пяти лет — 50 % оклада, со стажем более пяти лет — 100 %.
Оформление
Тринадцатую зарплату, несмотря на название, начисляют не как заработную плату, а именно как премию, на основании соответствующего приказа, оформляемого по форме Т-11 (на одного сотрудника) или Т-11а (на группу сотрудников).
Задача премируемых — ознакомиться с документом и оставить подпись.
Сроки
По традиции большинство организаций выплачивает итоговую премию перед новогодними каникулами вместе с декабрьской зарплатой. Работодатель вправе также выбрать определенный срок выплат (последний рабочий день, день сдачи отчетности и т.д.) и закрепить его внутренним нормативным актом. Это не противоречит трудовому законодательству. Не запрещена, в частности, и отсрочка начислений до апреля будущего года, когда подводят окончательные финансовые итоги года и подают налоговые декларации.
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Тем не менее, если премия уже начислена, выплатить ее должны в течение 15 дней после выхода соответствующего приказа. Иначе руководителю грозит штраф от трудовой инспекции. Сроки выплаты зарплат и премий регламентирует ст. 136 ТК РФ.
Учет в бухгалтерии
По бухгалтерским документам тринадцатая зарплата проходит, как и другие способы вознаграждения — оплата труда и премиальные. Для этого используют счет с кодом 70, в котором отражаются начисление денег и выдача наличных из кассы или перевод на банковский счет сотрудника.
Налоги и взносы
Тринадцатая зарплата не относится к категории выплат, не подлежащих налогообложению. С нее в полном размере удерживают подоходный налог (НДФЛ) 13 % и страховые взносы. Кроме того, с этой премии взыщут и алименты.
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14-я зарплата
Бывает и еще одна дополнительная мера стимуляции — по сути, еще одна премия, получившая в народе название "14-я зарплата".
"В случаях, когда выплата 13-й зарплаты прописана во внутренних локальных актах предприятия, руководитель может принять решение о премировании отдельных сотрудников — за особые достижения, высокую квалификацию, — назвав это вознаграждение 14-й зарплатой", — говорит бухгалтер Ирина Миронова.
Способы начисления денежных средств в этих случаях схожи, разница в том, что "14-ю зарплату" чаще начисляют отдельным сотрудникам, а не всему коллективу.