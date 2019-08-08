В Дагестане объявили понедельник выходным в честь Курбан-байрама

МАХАЧКАЛА, 8 авг - РИА Новости. Власти Дагестана объявили понедельник, 12 августа, выходным в честь одного из главных мусульманских праздников - Курбан-байрама (Ид аль-адха), сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" и по обращению Централизованной исламской религиозной организации "Муфтият республики Дагестан" правительство республики Дагестан постановляет: считать 12 августа 2019 года нерабочим праздничным днем", - говорится в тексте постановления, подписанного председателем правительства республики Артёмом Здуновым.
Ид аль-адха или праздник жертвоприношения отмечается в конце хаджа - паломничества в священные для мусульман горда Мекку и Медину, в 10-й день месяца Зуль-хиджа. Точная дата празднования по григорианскому календарю может разниться в разных странах.