В Дагестане объявили понедельник выходным в честь Курбан-байрама

МАХАЧКАЛА, 8 авг - РИА Новости. Власти Дагестана объявили понедельник, 12 августа, выходным в честь одного из главных мусульманских праздников - Курбан-байрама (Ид аль-адха), сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" и по обращению Централизованной исламской религиозной организации "Муфтият республики Дагестан" правительство республики Дагестан постановляет: считать 12 августа 2019 года нерабочим праздничным днем", - говорится в тексте постановления, подписанного председателем правительства республики Артёмом Здуновым.