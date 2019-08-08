В Приамурье завершили иммунизацию пострадавших от паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг - РИА Новости. Медики в Приамурье завершили иммунизацию населения в пострадавших от паводка районах, сообщается на сайте правительства региона.
"Медицинскими службами сегодня завершена иммунизация населения в подтопленных территориях", - говорится в сообщении.
Как доложила на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова, "всего против вирусного гепатита привито 2125 человек, из них 1000 детей, против шигеллеза привито 1500 человек, против брюшного тифа - 400 человек".
"Очагов инфекционных заболеваний не зарегистрировано", - приводятся в сообщении слова Жарновниковой.
В Амурской области с 25 июля из-за дождевого паводка действует режим ЧС регионального значения.