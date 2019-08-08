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РИА Новости

В "Лаборатории Касперского" прокомментировали ситуацию вокруг Apple

13:42, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Лаборатория Касперского"
Офис компании Лаборатория Касперского
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Офис компании "Лаборатория Касперского". Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Apple смягчила условия для разработчиков приложений под iOS, однако данные изменения не позволяют говорить об устранении злоупотреблений со стороны компании, говорится в сообщении разработчика антивирусных программ "Лаборатории Касперского".
В четверг Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о возбуждении дела против Apple в связи с ее действиями на рынке приложений под iOS. Дело возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского" из-за необоснованного отклонения версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple.
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"Лаборатория Касперского" позитивно восприняла изменения в "App Store Review Guidelines", которые стали в большей степени учитывать потребности разработчиков приложений для iOS, в том числе приложений для родительского контроля, которые ориентированы на домашних пользователей", - говорится в сообщении.
В частности, указывает разработчик, обновленное "Руководство App Store по экспертизе" допускает использование технологии управления мобильными устройствами (MDM) в ограниченных случаях в программах родительского контроля. "Однако обновленные правила и ограничения от Apple не дают четких критериев возможности использования указанных профилей, а также информации по соответствию критериям для получения письменного разрешения Apple на их использование", - добавляется в релизе.
"Подводя итог, можно утверждать, что смягчение условий, о которых объявила Apple, имеет ряд вопросов, на которые пока нет ответов, и такая ситуация не позволяет говорить об устранении злоупотреблений со стороны Apple", - указывает "Лаборатория Касперского".
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Лаборатория КасперскогоAppleТехнологииЭкономика
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