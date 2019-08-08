ФАС начала расследование против Apple

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании Apple из-за ее действий на рынке приложений для iOS.
Как сообщает служба, поводом для возбуждения дела стало заявление разработчика антивирусных программ "Лаборатория Касперского". Компания пожаловалась, что Apple необоснованно отклонила версию программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), из-за чего та лишилась существенной части функционала.
При этом Apple ввела на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, схожее по возможностям с KSK. Кроме того, ФАС привела данные СМИ, согласно которым после запуска Screen Time еще 11 разработчиков аналогичных приложений по всему миру столкнулись с отклонением или ограничением функциональности со стороны Apple.
Изучив все материалы, ФАС пришла к выводу, что действия Apple "содержат признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке". Рассмотрение дела назначено на 13 сентября.