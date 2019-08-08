Правительство выделит средства Амурской области, пострадавшей от паводка

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства дал ряд поручений по поддержке регионов Сибири и Дальнего Востока, пострадавших от стихийных бедствий.

Так, Амурской области, где паводком подтопило населенные пункты, правительство выделит 600 миллионов рублей.

Забайкальскому краю планируется перечислить также 600 миллионов рублей на "первоочередные социальные расходы", чтобы обеспечить сбалансированность бюджета.

"Это социальные выплаты, обеспечение льготников лекарствами", — пояснил премьер.

Он подчеркнул, что социальные вопросы нужно довести до конца, но "потребуются и другие решения".

Медведев напомнил, что в ходе своей поездки по Сибири и Дальнему Востоку на минувшей неделе он дал ряд поручений по поддержке регионов, затронутых масштабными лесными пожарами.

"Сегодня мы распределение этих средств обсудим и выделим. Во-первых, предлагается выделить из резерва почти шесть миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в ряде областей", — сказал премьер.

Он подчеркнул, что сейчас наиболее сложная обстановка с лесными пожарами в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае.

"Работы по тушению пожара идут, используются самолеты МЧС и министерства обороны, другая техника. <…> Соответственно, эта работа должна быть продолжена и ее нужно контролировать", — подчеркнул премьер.