Правительство выделит средства Амурской области, пострадавшей от паводка

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства дал ряд поручений по поддержке регионов Сибири и Дальнего Востока, пострадавших от стихийных бедствий.
Так, Амурской области, где паводком подтопило населенные пункты, правительство выделит 600 миллионов рублей.
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Забайкальскому краю планируется перечислить также 600 миллионов рублей на "первоочередные социальные расходы", чтобы обеспечить сбалансированность бюджета.
"Это социальные выплаты, обеспечение льготников лекарствами", — пояснил премьер.
Он подчеркнул, что социальные вопросы нужно довести до конца, но "потребуются и другие решения".
Медведев напомнил, что в ходе своей поездки по Сибири и Дальнему Востоку на минувшей неделе он дал ряд поручений по поддержке регионов, затронутых масштабными лесными пожарами.
"Сегодня мы распределение этих средств обсудим и выделим. Во-первых, предлагается выделить из резерва почти шесть миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в ряде областей", — сказал премьер.
Он подчеркнул, что сейчас наиболее сложная обстановка с лесными пожарами в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае.
"Работы по тушению пожара идут, используются самолеты МЧС и министерства обороны, другая техника. <…> Соответственно, эта работа должна быть продолжена и ее нужно контролировать", — подчеркнул премьер.
По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 8 августа, площадь лесных пожаров, которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, превышает 2,4 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади почти в 180 тысяч гектаров.