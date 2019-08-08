Член СПЧ посетит "Кресты" после сообщений о возможных пытках заключенных

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Андрей Бабушкин посетит СИЗО-1, также известный как "Кресты-2", для проверки появившейся в СМИ информации о возможных пытках арестантов, сообщил глава Совета Михаил Федотов.

Ранее в сети появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги. В пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости сообщили, что сотрудники центрального аппарата службы выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2".

"Как только Андрей Бабушкин вернется из командировки, мы попросим его отправиться в Санкт-Петербург, чтобы тоже посетить этот следственный изолятор (СИЗО-1). Эта информация (о возможных пытках заключенных) нуждается в проверке", - сказал РИА Новости Федотов.

По словам правозащитника, он обсуждал этот вопрос с руководством ФСИН, которые проинформировали его, что в Санкт-Петербург направлены специальные комиссии для проверки, проверкой этого сообщения занимается и ОНК Санкт-Петербурга.

Также, как сообщалось, доследственную проверку в связи с публикациями проведет ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу. Ведомство уточнило, что в рамках проверки "будет дана правовая оценка действиям (бездействию) со стороны администрации указанного учреждения".