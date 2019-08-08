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РИА Новости

Член СПЧ посетит "Кресты" после сообщений о возможных пытках заключенных

10:56, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Андрей Бабушкин посетит СИЗО-1, также известный как "Кресты-2", для проверки появившейся в СМИ информации о возможных пытках арестантов, сообщил глава Совета Михаил Федотов.
Ранее в сети появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги. В пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости сообщили, что сотрудники центрального аппарата службы выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2".
Сотрудник ФСИН
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"Как только Андрей Бабушкин вернется из командировки, мы попросим его отправиться в Санкт-Петербург, чтобы тоже посетить этот следственный изолятор (СИЗО-1). Эта информация (о возможных пытках заключенных) нуждается в проверке", - сказал РИА Новости Федотов.
По словам правозащитника, он обсуждал этот вопрос с руководством ФСИН, которые проинформировали его, что в Санкт-Петербург направлены специальные комиссии для проверки, проверкой этого сообщения занимается и ОНК Санкт-Петербурга.
Также, как сообщалось, доследственную проверку в связи с публикациями проведет ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу. Ведомство уточнило, что в рамках проверки "будет дана правовая оценка действиям (бездействию) со стороны администрации указанного учреждения".
Ранее в пресс-службе УФСИН России по Петербургу и Ленобласти отмечали, что представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают "Кресты-2" с начала 2019 года. Заявлений о применении физической силы к арестантам не поступало.
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УФСИНОНКФедеральная служба исполнения наказаний РФМихаил ФедотовРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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