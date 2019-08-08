В Приамурье число подтопленных населенных пунктов сократилось до 36

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг - РИА Новости. Число подтопленных дождевым паводком населенных пунктов в Амурской области за сутки уменьшилось на три и составляет 36, сообщается на Число подтопленных дождевым паводком населенных пунктов в Амурской области за сутки уменьшилось на три и составляет 36, сообщается на сайте правительства региона.

"По состоянию на 8 августа, на территории 14 муниципальных образований и двух городских округов - Белогорск и Благовещенск - подтоплено 36 населённых пунктов. За минувшие сутки вода ушла из трех населенных пунктов",- говорится в информации.

В Приамурье остаются подтопленными 20 частных жилых домов, 555 придворовых территории, 350 дачных участков, перемыт 31 участок автомобильных дорог.

"Без транспортного сообщения остаются восемь населенных пунктов: один в Зейском районе, два - в Ромненском, три в Архаринском и два в Серышевском",- добавляют власти.

Всего из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 2353 человека, в том числе 823 ребёнка, в пунктах временного размещения (ПВР) остаются 126 человек, из них 47 детей, у родственников расселены 2227 человек, из них 776 детей. Для пострадавших от паводка в регионе развернуто четыре ПВР. Еще 21 пункт временного размещения общей вместимостью до 3438 человек в готовности принять население при ухудшении обстановки.

Пострадавшему населению пожарные и спасатели продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий паводка: очищают территорию от мусора, выносят из домов мебель для просушки, ремонтируют мостовые переходы, сушат дома тепловыми пушкам, развозят хлеб и бутилированную воду, проводят дезинфекцию территорий и колодцев.

В пострадавшие районы продукты и гуманитарная помощь доставляются на вертолетах Ми-26 и Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и вертолетом Ми-8 Амурской авиабазы. Всего с начала паводка доставлено более 116 тонн грузов. В ликвидации последствий задействовано 987 человек, 199 единиц техники, 32 плавательных средства.