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РИА Новости

В Приамурье число подтопленных населенных пунктов сократилось до 36

10:36, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПодтопленный район в Амурской области
Подтопленный район в Амурской области
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг - РИА Новости. Число подтопленных дождевым паводком населенных пунктов в Амурской области за сутки уменьшилось на три и составляет 36, сообщается на сайте правительства региона.
"По состоянию на 8 августа, на территории 14 муниципальных образований и двух городских округов - Белогорск и Благовещенск - подтоплено 36 населённых пунктов. За минувшие сутки вода ушла из трех населенных пунктов",- говорится в информации.
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В Приамурье остаются подтопленными 20 частных жилых домов, 555 придворовых территории, 350 дачных участков, перемыт 31 участок автомобильных дорог.
"Без транспортного сообщения остаются восемь населенных пунктов: один в Зейском районе, два - в Ромненском, три в Архаринском и два в Серышевском",- добавляют власти.
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Всего из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 2353 человека, в том числе 823 ребёнка, в пунктах временного размещения (ПВР) остаются 126 человек, из них 47 детей, у родственников расселены 2227 человек, из них 776 детей. Для пострадавших от паводка в регионе развернуто четыре ПВР. Еще 21 пункт временного размещения общей вместимостью до 3438 человек в готовности принять население при ухудшении обстановки.
Пострадавшему населению пожарные и спасатели продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий паводка: очищают территорию от мусора, выносят из домов мебель для просушки, ремонтируют мостовые переходы, сушат дома тепловыми пушкам, развозят хлеб и бутилированную воду, проводят дезинфекцию территорий и колодцев.
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В пострадавшие районы продукты и гуманитарная помощь доставляются на вертолетах Ми-26 и Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и вертолетом Ми-8 Амурской авиабазы. Всего с начала паводка доставлено более 116 тонн грузов. В ликвидации последствий задействовано 987 человек, 199 единиц техники, 32 плавательных средства.
Режим ЧС регионального значения введен в Приамурье из-за дождевого паводка 25 июля.
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