Суд отложил слушания по иску Evision к банку "Восточный" до 5 сентября

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области в четверг отложил до 5 сентября предварительные слушания по иску компании Evison Holdings Ltd. к банку "Восточный" о признании незаконными решений нового совета директоров банка, в том числе о назначении Вячеслава Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Подконтрольная инвестфонду Baring Vostok компания Evison Holdings в обоснование своих исковых требований заявляет, что совет директоров банка не был корректно сформирован, так что его решения ничтожны.

Представитель банка "Восточный" в четверг в суд не явился, адвокат истца Алексей Артеменко заявил в суде об уточнении исковых требований.

"Мы просим признать недействительными как решения совета директоров от 4 июля, так и соответственно решения совета директоров от 22 июля 2019, которые были приняты по итогам нового заседания, призванным устранить все нарушения первоначально ничтожного совета директоров. Вопрос уточнения искового требования будет рассматриваться в предварительном судебном заседании, которое было отложено судом",- сказал Артеменко журналистам.

В качестве третьих лиц к рассмотрению иска суд привлек в четверг мажоритарного акционера "Восточного" - компанию "Финвижн" и регистратора банка.

Акционеры "Восточного" 28 июня избрали новый совет директоров. В него вошли девять человек: от "Финвижн" — ее бенефициар Артем Аветисян и его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов; от Baring Vostok — менеджер по инвестициям Дмитрий Бабурин, директор по международным правовым вопросам Яна Арутюнова и миноритарные акционеры банка "Восточный" Григорий Жданов и Марина Ушакова; а также два независимых директора, номинированных "Финвижн", — Алексей Калинин и Светлана Труханович.

При этом Арутюнова, Бабурин и Ушакова отзывали свое согласие на избрание в состав совета директоров, но были избраны в него против их воли, поэтому Baring Vostok считает избрание совета нелегитимным. Из прежнего состава в совет директоров не вошли независимый директор Николай Варма и три представителя Baring: основатель фонда Майкл Калви находится под домашним арестом, двое других — партнер по индустрии финансового сектора фонда Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин — остаются в СИЗО.