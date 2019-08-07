Дрозденко: Ленобласть входит в топ-4 регионов по объемам ввода жилья

С.–ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Ленинградская область входит в первую четверку регионов России по объемам ввода жилья, ежегодно в регионе сдается в эксплуатацию 2,5 миллиона квадратных метров жилых помещений, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Ленобласть ежегодно вводит 2,5 миллионов квадратных метров жилья, в стройке сейчас около 9 миллионов квадратных метров, также около 400 промышленных объектов. Не менее 8 миллиардов рублей в год идет на социальные объекты по адресной инвестиционной программе", - сказал Дрозденко.
Он отметил, что в соответствии с задачами, поставленными Минстроем РФ, в перспективе в регионе планируется ежегодно вводить в строй по 3,7 миллиона метров в год.
"Мы будем выходить на эти показатели поэтапно. У нас есть понимание, что эта планка достижима. Наше жилье конкурентно, оно дешевле, мы выкупаем социальные объекты у застройщиков, также мы комплексно подходим к вопросам инженерно-дорожной инфраструктуры за счета бюджета РФ, региона и частных компаний", - пояснил глава области.
Дрозденко добавил, что более 75% строительных проектов в Ленинградской области могут быть завершены по старым правилам долевого строительства, прописанным в законе.
Представитель пресс-службы обладминистрации пояснил, что в настоящее время на территории Ленинградской области 114 застройщиков возводят дома по 153 разрешениям на строительство, заключено 46,9 тысячи договоров долевого участия. Согласно действующему законодательству, по старым правилам могут продолжать работать те застройщики, у кого готовность домов свыше 30% или заключено более 10% договоров долевого участия.