Дрозденко: Ленобласть входит в топ-4 регионов по объемам ввода жилья

С.–ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Ленинградская область входит в первую четверку регионов России по объемам ввода жилья, ежегодно в регионе сдается в эксплуатацию 2,5 миллиона квадратных метров жилых помещений, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Ленобласть ежегодно вводит 2,5 миллионов квадратных метров жилья, в стройке сейчас около 9 миллионов квадратных метров, также около 400 промышленных объектов. Не менее 8 миллиардов рублей в год идет на социальные объекты по адресной инвестиционной программе", - сказал Дрозденко.

Он отметил, что в соответствии с задачами, поставленными Минстроем РФ, в перспективе в регионе планируется ежегодно вводить в строй по 3,7 миллиона метров в год.

"Мы будем выходить на эти показатели поэтапно. У нас есть понимание, что эта планка достижима. Наше жилье конкурентно, оно дешевле, мы выкупаем социальные объекты у застройщиков, также мы комплексно подходим к вопросам инженерно-дорожной инфраструктуры за счета бюджета РФ, региона и частных компаний", - пояснил глава области.

Дрозденко добавил, что более 75% строительных проектов в Ленинградской области могут быть завершены по старым правилам долевого строительства, прописанным в законе.