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РИА Новости

Генсек НАТО считает, что Россия хочет восстановить "сферы влияния" в Европе

17:33, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что РФ стремится восстановить в Европе систему "сфер влияния".
"Я думаю, что цель России в том, чтобы восстановить систему, где есть сферы влияния, где большие страны, как Россия, могут решать, что делать или не делать их соседям", - сказал он, выступая в исследовательском институте в Сиднее и отвечая на вопрос, чего, по его мнению, добивается РФ в Европе.
"Это очень опасно, потому что в такой системе маленькие страны не по-настоящему независимы. Такая система неоднократно приводила к войнам в Европе", - считает Столтенберг, назвав такой подход неприемлемым. По его словам, "все европейские страны имеют право выбирать свой собственный путь, частью каких договоренностей в сфере безопасности они хотят быть". Он привел пример Черногории и Северной Македонии.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что под давлением Вашингтона страны альянса участвуют в проведении агрессивной антироссийской политики, происходит ничем не оправданное увеличение расходов на военные нужды, альянс наращивает военное присутствие у границ России и союзной с ней Белоруссии, что "повышает риски непреднамеренных инцидентов и ведет к эскалации военно-политической напряженности".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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Столтенберг в апреле в Вашингтоне, комментируя североатлантические перспективы Украины и Грузии, заявлял, что расширение альянса это "не продвижение НАТО на восток", а реализованные путем демократических процессов решения государств Центральной и Восточной Европы о том, что они "сильно хотят вступить в альянс", поэтому "нужно уважать это, а не считать провокацией".
РФ в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин, говоря ранее об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных". Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.
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