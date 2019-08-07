Генсек НАТО считает, что Россия хочет восстановить "сферы влияния" в Европе

БРЮССЕЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что РФ стремится восстановить в Европе систему "сфер влияния".

"Я думаю, что цель России в том, чтобы восстановить систему, где есть сферы влияния, где большие страны, как Россия, могут решать, что делать или не делать их соседям", - сказал он, выступая в исследовательском институте в Сиднее и отвечая на вопрос, чего, по его мнению, добивается РФ в Европе.

"Это очень опасно, потому что в такой системе маленькие страны не по-настоящему независимы. Такая система неоднократно приводила к войнам в Европе", - считает Столтенберг, назвав такой подход неприемлемым. По его словам, "все европейские страны имеют право выбирать свой собственный путь, частью каких договоренностей в сфере безопасности они хотят быть". Он привел пример Черногории и Северной Македонии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что под давлением Вашингтона страны альянса участвуют в проведении агрессивной антироссийской политики, происходит ничем не оправданное увеличение расходов на военные нужды, альянс наращивает военное присутствие у границ России и союзной с ней Белоруссии, что "повышает риски непреднамеренных инцидентов и ведет к эскалации военно-политической напряженности".

Столтенберг в апреле в Вашингтоне, комментируя североатлантические перспективы Украины и Грузии, заявлял, что расширение альянса это "не продвижение НАТО на восток", а реализованные путем демократических процессов решения государств Центральной и Восточной Европы о том, что они "сильно хотят вступить в альянс", поэтому "нужно уважать это, а не считать провокацией".