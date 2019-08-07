Сыгравший Ихтиандра актер Коренев ответил на похвалу Тарантино

"Передавайте от меня привет Тарантино. Скажите, что он тоже мне очень нравится. Он забавный, интересный, неожиданный человек. Ведет себя очень интересно. Индивидуальность очень яркая такая и в жизни, и в кино. Конечно, я с удовольствием бы снялся у него", - сказал агентству Коренев.