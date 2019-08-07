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РИА Новости
Культура

Сыгравший Ихтиандра актер Коренев ответил на похвалу Тарантино

16:39, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктер Владимир Коренев
Актер Владимир Коренев
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в "Человеке-амфибии", прокомментировал лестный отзыв Квентина Тарантино о фильме, сказав, что с удовольствием бы снялся у голливудского режиссера.
Ранее Тарантино, который приехал в Москву, чтобы представить фильм "Однажды... в Голливуде", рассказал на пресс-конференции, что в детстве обожал советский фильм "Человек-амфибия" и смотрел его много раз.
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"Человек-амфибия" режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского вышел в 1961 году. Он снят по одноименному научно-фантастическому роману Александра Беляева. Владимир Коренев сыграл главную роль Ихтиандра.
"Если ему нравится, то это можно считать комплиментом для себя. От Тарантино комплимент я слышу впервые. А вообще, очень много было комплиментов от разных людей по поводу этого фильма, которые слышал за свою жизнь", - сказал Коренев РИА Новости.
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Он добавил, что Тарантино – "замечательный режиссер", и все его творчество "вырывается из общего ряда тем, что он талантливый человек".
"Передавайте от меня привет Тарантино. Скажите, что он тоже мне очень нравится. Он забавный, интересный, неожиданный человек. Ведет себя очень интересно. Индивидуальность очень яркая такая и в жизни, и в кино. Конечно, я с удовольствием бы снялся у него", - сказал агентству Коренев.
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КультураКвентин ТарантиноРоссия
Популярные комментарии
Советское кино - это часть мировой культуры. И актёры достойные были, за исключением тех, кто перевернулся под ельцина, перечеркнув предательством Страны и Народа, всё своё прошлое.
7 августа, 16:47
vvab6
2901103
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