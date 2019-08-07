Тарантино сказал, что много раз смотрел советский фильм "Человек-амфибия"

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал на пресс-конференции в Москве, что в детстве обожал советский фильм "Человек-амфибия" и смотрел его много раз.
"Я маленьким много раз смотрел фильм "Человек-амфибия", обожал его. Я не знал, что он русский", - сказал Тарантино.
Режиссер приехал в Россию представить свою картину "Однажды... в Голливуде", премьера которого состоится в среду.
Фильм "Человек-амфибия" режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского вышел в 1961 году. Он снят по одноименному научно-фантастическому роману Александра Беляева.