Тарантино сказал, что много раз смотрел советский фильм "Человек-амфибия"

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал на пресс-конференции в Москве, что в детстве обожал советский фильм "Человек-амфибия" и смотрел его много раз.

"Я маленьким много раз смотрел фильм "Человек-амфибия", обожал его. Я не знал, что он русский", - сказал Тарантино.

Режиссер приехал в Россию представить свою картину "Однажды... в Голливуде", премьера которого состоится в среду.