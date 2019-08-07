Зеленский обсудил с Макроном встречу в "нормандском формате"

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки". Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.
"Президент Украины призвал лидеров стран "нормандской четверки" срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта", — говорится в сообщении.
Кроме того, Зеленский рассказал Макрону о своей беседе с президентом России Владимиром Путиным, а также о гибели четырех военных в Донбассе и о шагах со стороны Киева, направленных на мирное урегулирование конфликта.
Макрон со своей стороны поддержал инициативы Украины и согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он пообещал связаться с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу, добавила пресс-служба Зеленского.