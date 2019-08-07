Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T17:40Z
https://ria.ru/20190807/1557264648.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155675/42/1556754247_0:161:3072:1889_1036x0_80_0_0_38c893979dc2e343ca5cdb0a33539cb1.jpg
РИА Новости

Зеленский обсудил с Макроном встречу в "нормандском формате"

16:35, 7 августа 2019
2100
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки". Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.
"Президент Украины призвал лидеров стран "нормандской четверки" срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта", — говорится в сообщении.
Кроме того, Зеленский рассказал Макрону о своей беседе с президентом России Владимиром Путиным, а также о гибели четырех военных в Донбассе и о шагах со стороны Киева, направленных на мирное урегулирование конфликта.
Макрон со своей стороны поддержал инициативы Украины и согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он пообещал связаться с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу, добавила пресс-служба Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 14:24
Эксперт объяснил желание Зеленского собрать "нормандский формат"
32521018
Обсудить 8
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт объяснил желание Зеленского собрать "нормандский формат"
РИА
Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон поддержал инициативу о встрече в "нормандском формате"
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
Вид на верхнее плато горы Чатыр-Даг в Крыму
Зеленский заявил, что Крым "вернется" в состав Украины
Лента
новостей
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Спецназ на территории дома Алмазбека Атамбаева
В Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Атамбаева
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным о ситуации в Донбассе
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине потребовали смены мирового порядка
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил, что НАТО не обещала России не расширяться
Флаг Украины
Военная прокуратура Украины сочла заявления офиса Зеленского неприемлемыми
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Генсек НАТО обвинил Россию в распаде ДРСМД
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал живущих в Турции крымских татар возвращаться на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
В ЛНР заявили, что Зеленский не выполнил ни одно из обещаний по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Белорусский оператор заявил о полной очистке "Дружбы" от грязной нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
09:05Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
09:04СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
09:03Посольство РФ рекомендовало избегать района спецоперации у дома Атамбаева
Лента новостейМолния