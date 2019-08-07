Ленобласть завершит долгострой в Агалатово по новой программе Минстроя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Первым проблемным объектом жилстроительства, достраиваемым в Ленинградской области по новой схеме при поддержке Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, станет первая очередь ЖК "Шотландия" в Агалатово, которую не могут достроить с 2015 года, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Соответствующее решение было озвучено в среду в ходе рабочей поездки в Агалатово главы региона, а также вице-премьера России Виталия Мутко и генерального директора "Дом.РФ" Александра Плутника.

"Ленинградская область станет первым регионом в России, который зарегистрирует региональный фонд для софинансирования достройки домов. Мы первые в России опробуем такую схему решения проблем долгостроя", — сказал Дрозденко.

По его словам, принято решение, что до конца сентября 2019 года будет проведен аудит, обследование и финансовый анализ ЖК "Шотландия", составлен реестр кредиторов. После чего смета достройки пройдет региональную экспертизу и до конца ноября начнутся работы на объекте.