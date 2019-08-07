Вашингтон втягивает Москву в серьезную гонку вооружений, заявили в Совфеде

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. США, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), стремятся втянуть Россию в серьезную гонку вооружений, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

"К сожалению, они (США - ред.) нас втягивают в серьезную гонку вооружений. Это связано с отменой Договора о ракетах средней и малой дальности. Они, по всей видимости, СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) тоже отменят. Вроде бы как, все к этому идет", - сказал Цеков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, делается это для того, чтобы обеспечить серьезными заказами свои военно-промышленные комплексы, на чем заработать огромные деньги.

"Нам будет сложно, но мы это все выдержим. И все-таки убедим мировое сообщество, я надеюсь, что Евросоюз будет тоже влиять на США, либо восстановить прежние договоренности в каком-то модифицированном виде, либо заключить другие сверхсерьезные договора и соглашения, которые позволят нам не допустить гонки вооружений и возможного вооруженного конфликта… Мы являемся страной, которая сдерживает их амбиции и агрессивные планы", - сказал сенатор.