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РИА Новости

Вашингтон втягивает Москву в серьезную гонку вооружений, заявили в Совфеде

14:01, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредставитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. США, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), стремятся втянуть Россию в серьезную гонку вооружений, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
"К сожалению, они (США - ред.) нас втягивают в серьезную гонку вооружений. Это связано с отменой Договора о ракетах средней и малой дальности. Они, по всей видимости, СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) тоже отменят. Вроде бы как, все к этому идет", - сказал Цеков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его словам, делается это для того, чтобы обеспечить серьезными заказами свои военно-промышленные комплексы, на чем заработать огромные деньги.
"Нам будет сложно, но мы это все выдержим. И все-таки убедим мировое сообщество, я надеюсь, что Евросоюз будет тоже влиять на США, либо восстановить прежние договоренности в каком-то модифицированном виде, либо заключить другие сверхсерьезные договора и соглашения, которые позволят нам не допустить гонки вооружений и возможного вооруженного конфликта… Мы являемся страной, которая сдерживает их амбиции и агрессивные планы", - сказал сенатор.
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Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДДоговор СНВ-3Сергей ЦековСовет Федерации РФРоссияСШАВ мире
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