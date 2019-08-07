Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

"Я раньше говорил, что хочу сделать десять фильмов. "Однажды в... Голливуде" — это мой предпоследний фильм. Я пока не знаю, что будет в последнем. Но я хочу сделать огромный фильм, который станет антологией всех предыдущих фильмов".