Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
"Я раньше говорил, что хочу сделать десять фильмов. "Однажды в... Голливуде" — это мой предпоследний фильм. Я пока не знаю, что будет в последнем. Но я хочу сделать огромный фильм, который станет антологией всех предыдущих фильмов".
Он также рассказал, что в детстве много раз пересматривал советский фильм "Человек-амфибия".
"Я обожал его, я не знал, что он русский", — добавил Тарантино.
Режиссер приехал в Россию, чтобы лично представить свой новый фильм "Однажды в... Голливуде", его премьера состоится в среду.
Картина рассказывает о событиях, произошедших на закате "золотого века" Голливуда, в 1969 году. Главные герои фильма — известный актер Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) его дублер Клифф Бут (Брэд Питт), также на экране зрители увидят Романа Полански и его жену Шэрон Тейт. Роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби и другие.