Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в столицу придет мощный атлантический циклон. Ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 метров в секунду.
Позднякова отметила, что дожди начнутся в столице вечером в четверг и закончатся к ночи пятницы.
"Может выпасть до половины месячной нормы осадков, для города это составляет 77 миллиметров", — заключила она.
Кроме того, 9 августа ожидается экстремально низкое атмосферное давление — 740-741 миллиметр ртутного столба. По данным Метеобюро, это, несомненно, скажется на самочувствии большинства жителей.
Конец июля и начало августа в Москве оказались по-осеннему холодными. В Госдуме предложили включать отопление в домах, а ретейлеры сообщили о росте продаж теплой одежды.
30 мая 2017, 21:45Уровни опасности погоды