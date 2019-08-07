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РИА Новости

Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе

11:26, 7 августа 2019
161473
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в столицу придет мощный атлантический циклон. Ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 метров в секунду.
Позднякова отметила, что дожди начнутся в столице вечером в четверг и закончатся к ночи пятницы.

"Может выпасть до половины месячной нормы осадков, для города это составляет 77 миллиметров", — заключила она.

Кроме того, 9 августа ожидается экстремально низкое атмосферное давление — 740-741 миллиметр ртутного столба. По данным Метеобюро, это, несомненно, скажется на самочувствии большинства жителей.
Конец июля и начало августа в Москве оказались по-осеннему холодными. В Госдуме предложили включать отопление в домах, а ретейлеры сообщили о росте продаж теплой одежды.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
9845471602744
Обсудить 38
МоскваОбщество
Популярные комментарии
Наверняка правительство виновато! Или нет, пожалуй тут лично Путин постарался =)
7 августа, 13:08
rross
413800023
Закрыли ставни, спрятались под кровать - ждём.
7 августа, 11:29
vvab6
20560001
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