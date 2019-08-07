Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в столицу придет мощный атлантический циклон. Ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Позднякова отметила, что дожди начнутся в столице вечером в четверг и закончатся к ночи пятницы.

"Может выпасть до половины месячной нормы осадков, для города это составляет 77 миллиметров", — заключила она.

Кроме того, 9 августа ожидается экстремально низкое атмосферное давление — 740-741 миллиметр ртутного столба. По данным Метеобюро, это, несомненно, скажется на самочувствии большинства жителей.