Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T03:51Z
https://ria.ru/20190807/1557239500.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150487/00/1504870051_0:0:3079:1732_1036x0_80_0_0_e4cf726e67b15b56596f43c877a801cf.jpg
РИА Новости

Россияне вынужденно закупаются утепленной одеждой, рассказала эксперт

03:51, 7 августа 2019
5746
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. 15 сентября 2017
Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. 15 сентября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Холодная погода в столице затормозила продажи летней одежды и обуви и переориентировала спрос на утепленные модели, сообщила РИА Новости гендиректор консалтинговой компании Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
"Холодная погода затормозила продажи летнего ассортимента: босоножки, сандалии, шорты, сарафаны, летние брюки. Напротив, выросли продажи демисезонного ассортимента из весенних коллекций: трикотаж, легкие куртки, закрытая обувь", - сказала она.
Мужчина с зонтом на улице Кузнецкий мост в Москве во время дождя
4 августа, 16:39
В Москве погода установила температурный рекорд за 70 лет
При этом, по ее словам, любые форс-мажорные погодные условия невыгодны ритейлерам, так как коллекции спланированы под иную структуру спроса. "Так, например, результат неожиданно холодного лета - незапланированные товарные остатки летних моделей, в том числе и моделей актуальных дизайнов, рассчитанных на продажи именно в этом сезоне. Ликвидация этих остатков станет дополнительной нагрузкой для продавцов", - пояснила Лебсак-Клейманс.
О влиянии холодной погоды на годовые финансовые показатели ритейлеров можно будет говорить по итогам продаж в четвертом квартале, продолжила она. Однако рассчитывать на подъём продаж из-за наступления ранних холодов тоже не стоит, так как фактический располагаемый бюджет расходов на одежду у покупателей существенно не изменится, уточнила она.
В пресс-службе крупного российского ритейлера Familia в свою очередь рассказали, что удлинение "осени" за счет "лета" способно увеличить частоту посещений магазинов и, соответственно, позитивно повлиять на оборот. Брюки обычно дороже шорт, а толстовки – футболок, напомнили они.
"Продажи Familia в магазинах Москвы и области за последние три недели (с 16 июля по 5 августа) выросли более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом сопоставимые продажи (LfL-продажи) увеличились более чем на 10%", - сообщили в пресс-службе, отметив, что магазины были своевременно наполнены осенним ассортиментом. Компания зафиксировала значительный рост продаж верхней одежды - ветровок и легких курток, а также повседневной "всесезонной" одежды и обуви – джинсов, брюк, толстовок и кроссовок.
112523611
Обсудить 1
ОбществоЭкономика
Рекомендуем
Джастас Уолкер
"Веселый молочник" с Алтая призвал Россию отменить продэмбарго
РИА
Новости
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине потребовали смены мирового порядка
Шторм в Сочи
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Лента
новостей
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Руки в наручниках
СМИ сообщили о следственном эксперименте в доме Михаила Круга
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Порошенко вернулся на Украину, пишут СМИ
Уничтожение санкционной продукции
ФТС России стала выявлять ввоз санкционной продукции с помощью вертолетов
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
Уничтоженная украинская военная техника на Донбассе
ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
Газета Работа на ярмарке вакансий
Названы основные причины незанятости в России
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров объявил два выходных дня в Чечне в честь Курбан-байрама
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
Стала известна причина смерти топ-менеджера ЦУМ Аллы Вербер
Побережье Черного моря в Коктебеле
Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Телеведущий предложил полным людям умереть, чтобы "сохранить бюджет"
09:26"Ъ": в Москве начали проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер
09:20НАК подтвердил ликвидацию боевика в Ингушетии
09:14Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте в доме певца
09:13Число пострадавших при взрыве в Кабуле выросло до 95
09:07Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Саратовской области
09:03В Ингушетии ликвидировали боевика
09:00Океан возможностей: ученые предсказывают прорыв в науках о жизни
08:56В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
08:56В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе
08:50В Роскачестве усомнились в пользе сухих завтраков
08:48Прокуратура проверит задержку рейса из Черногории из-за повреждения борта
08:48СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств
08:38В ЕАО ограничили проезд на двух подтопленных паводком трассах
08:32Под Ачинском начали восстановительные работы после пожара на складе
08:31С места взрыва в Кабуле вывезли более 30 раненых
08:28Бывший тайфун "Франциско" уйдет из Приморья 8 августа
08:26Закрытый из-за пожаров красноярский заповедник "Столбы" открыли
08:21В Приамурье остаются подтопленными 25 домов
08:21В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках
Лента новостейМолния