Россияне вынужденно закупаются утепленной одеждой, рассказала эксперт

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Холодная погода в столице затормозила продажи летней одежды и обуви и переориентировала спрос на утепленные модели, сообщила РИА Новости гендиректор консалтинговой компании Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
"Холодная погода затормозила продажи летнего ассортимента: босоножки, сандалии, шорты, сарафаны, летние брюки. Напротив, выросли продажи демисезонного ассортимента из весенних коллекций: трикотаж, легкие куртки, закрытая обувь", - сказала она.
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При этом, по ее словам, любые форс-мажорные погодные условия невыгодны ритейлерам, так как коллекции спланированы под иную структуру спроса. "Так, например, результат неожиданно холодного лета - незапланированные товарные остатки летних моделей, в том числе и моделей актуальных дизайнов, рассчитанных на продажи именно в этом сезоне. Ликвидация этих остатков станет дополнительной нагрузкой для продавцов", - пояснила Лебсак-Клейманс.
О влиянии холодной погоды на годовые финансовые показатели ритейлеров можно будет говорить по итогам продаж в четвертом квартале, продолжила она. Однако рассчитывать на подъём продаж из-за наступления ранних холодов тоже не стоит, так как фактический располагаемый бюджет расходов на одежду у покупателей существенно не изменится, уточнила она.
В пресс-службе крупного российского ритейлера Familia в свою очередь рассказали, что удлинение "осени" за счет "лета" способно увеличить частоту посещений магазинов и, соответственно, позитивно повлиять на оборот. Брюки обычно дороже шорт, а толстовки – футболок, напомнили они.
"Продажи Familia в магазинах Москвы и области за последние три недели (с 16 июля по 5 августа) выросли более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом сопоставимые продажи (LfL-продажи) увеличились более чем на 10%", - сообщили в пресс-службе, отметив, что магазины были своевременно наполнены осенним ассортиментом. Компания зафиксировала значительный рост продаж верхней одежды - ветровок и легких курток, а также повседневной "всесезонной" одежды и обуви – джинсов, брюк, толстовок и кроссовок.