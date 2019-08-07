Россияне вынужденно закупаются утепленной одеждой, рассказала эксперт

Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. 15 сентября 2017

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Холодная погода в столице затормозила продажи летней одежды и обуви и переориентировала спрос на утепленные модели, сообщила РИА Новости гендиректор консалтинговой компании Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

"Холодная погода затормозила продажи летнего ассортимента: босоножки, сандалии, шорты, сарафаны, летние брюки. Напротив, выросли продажи демисезонного ассортимента из весенних коллекций: трикотаж, легкие куртки, закрытая обувь", - сказала она.

При этом, по ее словам, любые форс-мажорные погодные условия невыгодны ритейлерам, так как коллекции спланированы под иную структуру спроса. "Так, например, результат неожиданно холодного лета - незапланированные товарные остатки летних моделей, в том числе и моделей актуальных дизайнов, рассчитанных на продажи именно в этом сезоне. Ликвидация этих остатков станет дополнительной нагрузкой для продавцов", - пояснила Лебсак-Клейманс.

О влиянии холодной погоды на годовые финансовые показатели ритейлеров можно будет говорить по итогам продаж в четвертом квартале, продолжила она. Однако рассчитывать на подъём продаж из-за наступления ранних холодов тоже не стоит, так как фактический располагаемый бюджет расходов на одежду у покупателей существенно не изменится, уточнила она.

В пресс-службе крупного российского ритейлера Familia в свою очередь рассказали, что удлинение "осени" за счет "лета" способно увеличить частоту посещений магазинов и, соответственно, позитивно повлиять на оборот. Брюки обычно дороже шорт, а толстовки – футболок, напомнили они.