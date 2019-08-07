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РИА Новости

В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания

03:24, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкРабота РТС "Чертаново"
Работа РТС Чертаново
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Власов в своем обращении (копия есть в распоряжении РИА Новости) сообщает, что в июле и начале августа 2019 года на его имя поступило большое количество обращений граждан по поводу похолодания в их квартирах.
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
"Также необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан. Прошу Вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации", - говорится в обращении депутата на имя министра.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в первой половине августа на европейской территории России температура опустится ниже нормы. Холоднее обычного будет в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа, на севере Южного и в Приволжском округе.
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