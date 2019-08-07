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РИА Новости

"Аэрофлот" запустит ежедневный рейс из Москвы на Сахалин с 27 октября

11:11, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК/МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 октября запускает ежедневный рейс Москва - Южно-Сахалинск, сообщили в среду РИА Новости в правительстве области и подтвердили в пресс-службе перевозчика.
Исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым 1 августа рассказал о сложностях авиасообщения между регионом и Москвой. Он отмечал, что Сахалину очень нужны возвращение "Аэрофлота" и еще один рейс в день в Москву. Медведев пообещал поговорить с руководством "Аэрофлота", чтобы авиакомпания постаралась запустить рейс между столицей и Сахалином.
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"Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 октября 2019 года запускает собственный ежедневный рейс между Москвой и Южно-Сахалинском. Билеты будут продаваться по коммерческим тарифам, программа "плоских тарифов" на этот рейс не распространяется. Однако правительство области разработает собственный механизм субсидирования перевозки для жителей региона", - пояснили в пресс-службе сахалинского правительства. Продажа билетов будет открыта в августе, сообщили в "Аэрофлоте".
Открытие рейса "Аэрофлота" в Южно-Сахалинск призвано решить стратегически важную задачу – обеспечить круглогодичное и стабильное воздушное сообщение между динамично развивающейся Сахалинской областью и европейской частью России. По словам генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева, открытие нового рейса между Москвой и Южно-Сахалинском создаст дополнительные условия для развития деловой активности, новые возможности для отдыха и путешествий и улучшит транспортную связанность Сахалина с центром страны.
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Источник: "Победа" прекратит полеты в Иркутск из-за конфликта с аэропортом
"Повышение транспортной доступности Сахалинской области – стратегическая задача для единственного в стране островного региона. Открытие дополнительного ежедневного рейса "Аэрофлота" будет способствовать экономическому развитию региона, а также новому подъему в сферах образования, здравоохранения и спорта. Практически мы удваиваем количество рейсов на осенне-зимний период, а будущим летом планируем обеспечить три регулярных рейса в день", – процитировала пресс-служба слова Лимаренко.
В настоящее время летние рейсы на линии Москва – Южно-Сахалинск – Москва выполняет дважды в день авиакомпания "Россия" группы "Аэрофлот". Она занимается перевозками на Boeing 777-300 и Boeing 777-300ER, которые могут взять на борт 373 и 457 пассажиров.
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авиакомпания РоссияДмитрий МедведевВалерий ЛимаренкоАэрофлотBoeing 777Виталий СавельевРоссияЭкономика
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