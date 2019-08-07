Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский преподнес американскому режиссеру Квентину Тарантино, который приехал в Москву на премьеру своего фильма "Однажды... в Голливуде", копию первого издания книги стихов Бориса Пастернака "Близнец в тучах", сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

"Глава Минкультуры России подарил режиссеру факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака "Близнец в тучах", выпущенной в 1913 году. Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака. В свой последний визит в Москве в 2004 году он побывал на могиле поэта в Переделкине", - сообщили в ведомстве.