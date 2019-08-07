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РИА Новости
Культура

Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака

11:07, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский преподнес американскому режиссеру Квентину Тарантино, который приехал в Москву на премьеру своего фильма "Однажды... в Голливуде", копию первого издания книги стихов Бориса Пастернака "Близнец в тучах", сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
Во вторник вечером Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль.
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"Глава Минкультуры России подарил режиссеру факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака "Близнец в тучах", выпущенной в 1913 году. Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака. В свой последний визит в Москве в 2004 году он побывал на могиле поэта в Переделкине", - сообщили в ведомстве.
Премьера девятого фильма Тарантино "Однажды... в Голливуде" состоится в столице в среду.
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КультураКвентин ТарантиноВладимир МединскийМосква
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