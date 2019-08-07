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РИА Новости
Культура

Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль

00:12, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Квентин Тарантино. Архивное фото
Режиссер Квентин Тарантино. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский встретился во вторник вечером с американским режиссером Квентином Тарантино и показал ему Кремль, сообщается в Instagram российского министра.
Ранее пресс-служба компании Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing (WDSSPR) сообщила, что Тарантино приедет в Москву и лично представит свой фильм "Однажды... в Голливуде", премьера которого состоится 7 августа.
Мединский показал Тарантино внутреннюю территорию Кремля, знаменитые памятники искусства Царь-колокол и Царь-пушку. Далее министр культуры провел знаменитого гостя в Большой Кремлевский дворец, показывая убранство Георгиевского зала.
Фильм "Однажды... в Голливуде" рассказывает о событиях, произошедших на закате "золотого века" Голливуда в 1969 году. Главные роли в нем исполнили Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Основными героями фильма становятся известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, также на экране зрители увидят Романа Полански и его жену Шэрон Тейт, которая в том же году погибла от рук коммуны известного серийного убийцы Чарльза Мэнсона.
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КультураКвентин ТарантиноВладимир Мединский
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