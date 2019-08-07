Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль

Фильм "Однажды... в Голливуде" рассказывает о событиях, произошедших на закате "золотого века" Голливуда в 1969 году. Главные роли в нем исполнили Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Основными героями фильма становятся известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, также на экране зрители увидят Романа Полански и его жену Шэрон Тейт, которая в том же году погибла от рук коммуны известного серийного убийцы Чарльза Мэнсона.