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РИА Новости
Культура

Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище

10:28, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Вилли Токарев
Певец Вилли Токарев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певец Вилли Токарев. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Популярного в СССР шансонье Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище, точная дата похорон еще не назначена, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее стало известно, что российский певец и композитор Вилли Токарев скончался в Москве на 85-м году жизни, об этом сообщил РИА Новости его сын. Как сообщил РИА Новости представитель артиста, точной информации о дате и месте похорон певца пока нет, предварительно они были запланированы на 7 августа.
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"Там непонятная история, они (родственники) пока думают. Пока точной информации нет, его похоронят на Троекуровском кладбище".

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк
Алексей Немерюк
Руководитель департамента торговли и услуг г. Москвы
Вилли Токарев (полное имя Вилен) - один из самых популярных шансонье в СССР, исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е годы вернулся в Россию.
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В 2005 году Роберт Фарнон, аранжировавший песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета и других классиков, пригласил Вилли Токарева в Лондон и восторженно отозвался об альбоме "Я Вас любил", охарактеризовав его как The Master Singer. Токарев записал около 50 альбомов, он неоднократный обладатель премии "Шансон года".
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КультураАлексей НемерюкМосква
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