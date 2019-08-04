Умер певец Вилли Токарев

В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку "А жизнь — она всегда прекрасна", которая не была востребованной. Однако уже через несколько лет вышла вторая пластинка Токарева — "В шумном балагане" (1981), — прославившая музыканта среди русскоязычных эмигрантов.