Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-04T17:48Z
https://ria.ru/20190804/1557156614.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155715/66/1557156601_0:264:2049:1417_1036x0_80_0_0_0cf6f625f6f730c29cd64a4b2157cb39.jpg
РИА Новости

Биография Вилли Токарева

Вчера, 17:48
408
© РИА Новости / Андрей АлександровПевец Вилли Токарев
Певец Вилли Токарев
© РИА Новости / Андрей Александров
Российский музыкант, певец, композитор, поэт Вилли (Вилен) Иванович Токарев родился 11 ноября 1934 года в хуторе Чернышов Краснодарского края (по другим данным – в хуторе Чернышев в Адыгее).
С 1941 года семья Токаревых жила в дагестанском городе Каспийск. В 1950-х годах Вилли Токарев работал котельным машинистом на морском судне. Затем прошел срочную службу в армии, служил в войсках связи, после армии переехал в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Учился в музыкальном училище при Ленинградской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова).
Будучи студентом, Вилли Токарев писал песни и работал в различных музыкальных коллективах – оркестре Анатолия Кролла, симфоджазовом ансамбле Жанна Татляна, ансамбле Бориса Рычкова, в ленинградском мюзик-холле "Белые ночи", в ансамбле "Дружба" под управлением Александра Броневицкого с участием Эдиты Пьехи. Позже был приглашен в оркестр Ленинградского радио и телевидения под управлением Давида Голощекина.
Затем несколько лет работал в Мурманске, где создал цикл песен о Кольском полуострове и мурманчанах.
В 1974 году Вилли Токарев эмигрировал в США по израильской визе. Был разнорабочим, почтальоном, таксистом, выступал в ресторанах. В 1979 году выпустил свой первый альбом "А жизнь, она всегда прекрасна", его второй альбом "В шумном балагане" (1981) принес артисту известность. Позже Вилли Токарев получил гражданство США и основал собственный лейбл One Man Band. Он записал более 20 альбомов. Музыка и стихи Токарева написаны в разных жанрах, среди них бытовая зарисовка, песня-биография, юмористические социальные куплеты, лирическая тематика, патриотические песни и др. Среди известных песен Вилли Токаева "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья" и др.
В 1989 году артист провел гастрольный тур по 70 городам СССР. С 2000-х годов жил преимущественно в России.
Вилли Токарев снялся в нескольких кинофильмах: "Олигарх" (2002), "Провинциалы" (2002), "Адам и превращения Евы" (2005), "Дневной дозор" (2005), "Поцелуи падших ангелов" (2007) и др. Принимал участие в озвучивании фильмов.
Лауреат музыкальной премии "Шансон года" (2015). В 2017 году Вилли Токарев получил награду "Легенда Русского Шансона" и диплом "Радио Шансон" за творческий вклад в развитие музыкальной культуры.
4 августа 2019 года Вилли Токарев скончался в Москве.
Артист был несколько раз женат, у него остались четверо детей.
100400
Обсудить 0
РоссияСправки
Рекомендуем
Столица Камбоджи город Пномпень
В Камбодже умер бывший лидер "Красных кхмеров"
РИА
Новости
Высокоскоростной поезд Сапсан и поезд Московской монорельсовой транспортной системы
День железнодорожника в России
Мужчина с автоматом сидит у дороги в городе Рас Лануф
В Ливии силы национального согласия уничтожили беспилотник армии Хафтара
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
Случаи гибели людей при стрельбе в общественных местах в США в 2019 году
Лента
новостей
Международный рок-фестиваль Maxidrom 2012. День второй
В "Коломенском" начался Пикник "Афиши", вечером там выступит The Cure
Полиция на месте преступления
Случаи гибели людей при стрельбе в общественных местах в США в 2019 году
Певец и автор-исполнитель Вилли Токарев
Швыдкой назвал Вилли Токарева "последним из могикан эмиграции"
Участники гастрономического праздника Пир на Волге в Ярославле
Где что есть: названы лучшие российские гастрономические фестивали августа
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом
Пожар в здании у Павелецкого вокзала. 3 августа 2019
Крупные пожары в Москве в 2016-2019 годах
Здание Министерства иностранных дел России
Россия обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Место преступления в США
В результате стрельбы в Чикаго пострадали семь человек
Стрельба в Огайо
Стрельба в Огайо попала на видео
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
01:04Друзья Вилли Токарева в США рассказали, каким они запомнили музыканта
00:56СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва
00:52Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
00:33Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
00:32Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей
00:24"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
00:21"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
00:13Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
00:04Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
23:55В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
23:39Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
23:35При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
23:32В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
23:08В Афганистане произошло землетрясение
23:06Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
23:06Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
23:06МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее
23:00Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
22:58Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Лента новостейМолния