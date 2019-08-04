Биография Вилли Токарева

Будучи студентом, Вилли Токарев писал песни и работал в различных музыкальных коллективах – оркестре Анатолия Кролла, симфоджазовом ансамбле Жанна Татляна, ансамбле Бориса Рычкова, в ленинградском мюзик-холле "Белые ночи", в ансамбле "Дружба" под управлением Александра Броневицкого с участием Эдиты Пьехи. Позже был приглашен в оркестр Ленинградского радио и телевидения под управлением Давида Голощекина.