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РИА Новости
Война в Сирии

Район в Алеппо восстанавливают за счет продукции с местного завода

05:19, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГород Алеппо в Сирии
Город Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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АЛЕППО (Сирия), 7 авг - РИА Новости. Жилой район в сирийском Алеппо практически полностью восстановили на основе продукции расположенного в промышленном районе города карьерного завода по переработке известняка.
Завод фирмы "Аль-Абдан" занимается дроблением известняка и сортировкой полученного материала для последующего изготовления бетона, асфальта, тротуарной плитки и строительных блоков. На предприятии трудятся около 50 человек, его продукция использовалась для ремонта местного аэропорта и дороги, соединяющий Алеппо с Дамаском.
Вид на город Алеппо
5 августа, 05:02
В Алеппо восстановили завод по переплавке металла
"Это очень тяжёлая работа, потому что очень жарко. Мы с напарником меняемся каждый час, иначе можно просто потерять сознание. Но я не жалуюсь, мне хорошо платят, так что я могу прокормить свою семью", - рассказал журналистам один из рабочих.
После начала массового возвращения беженцев в Сирию остро встал вопрос об их расселении, в стране наблюдается строительный бум. На основе продукции завода в Алеппо восстанавливают целый жилой район, находящийся рядом с предприятием, жильцы смогут въехать в свои квартиры уже через четыре месяца.
"В 2009 году я купил квартиру в этом районе, а в 2012 я уже даже въехал в новый дом, начал обживаться. Потом пришли боевики, разрушили мой дом и почти весь район. Но сейчас, как видите, почти все отстроили заново", - сказал один из будущих жителей района, помогающий строителям.
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Война в СирииСирияАлеппо
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