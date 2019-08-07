Район в Алеппо восстанавливают за счет продукции с местного завода

АЛЕППО (Сирия), 7 авг - РИА Новости. Жилой район в сирийском Алеппо практически полностью восстановили на основе продукции расположенного в промышленном районе города карьерного завода по переработке известняка.

Завод фирмы "Аль-Абдан" занимается дроблением известняка и сортировкой полученного материала для последующего изготовления бетона, асфальта, тротуарной плитки и строительных блоков. На предприятии трудятся около 50 человек, его продукция использовалась для ремонта местного аэропорта и дороги, соединяющий Алеппо с Дамаском.

"Это очень тяжёлая работа, потому что очень жарко. Мы с напарником меняемся каждый час, иначе можно просто потерять сознание. Но я не жалуюсь, мне хорошо платят, так что я могу прокормить свою семью", - рассказал журналистам один из рабочих.

После начала массового возвращения беженцев в Сирию остро встал вопрос об их расселении, в стране наблюдается строительный бум. На основе продукции завода в Алеппо восстанавливают целый жилой район, находящийся рядом с предприятием, жильцы смогут въехать в свои квартиры уже через четыре месяца.