Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T09:03Z
https://ria.ru/20190807/1557239902.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_4331d30f376f1a406cd3f0d7631edd34.jpg
РИА Новости

На Украине потребовали смены мирового порядка

05:09, 7 августа 2019
49532
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели, а глобальная система безопасности полностью уничтожилась.
"Сейчас мы все являемся свидетелями глобального кризиса. Во-первых, он заключается в постоянном пренебрежении достигнутыми договоренностями различными государствами", — сказал Тука.
Он добавил, что подобное, в частности, можно наблюдать в Донбассе.
Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста с российским каналом Россия 1
9 июля, 08:00
Украинская власть раскрыла, что может ее уничтожить
"Во-вторых, полное разрушение мировой системы безопасности. И вот в этой всей “каше” нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, — сейчас не функционирует. Это касается не только Украины: взять ту же самую Сирию, тот же самый Иран", — подчеркнул чиновник.
Он также выразил сомнение в эффективности работы Организации Объединенных Наций и Совбеза при ней.
Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности, а также отказаться от "российских денег".
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
3 августа, 08:00
Страшная месть Украины: чего лишилась Россия
27482161717107
Обсудить 44
Ситуация на УкраинеГеоргий ТукаУкраина
Популярные комментарии
смешно читать высказывание политиков страны о новом миропорядке, которая полностью утратила самостоятельность и независимость..о каком новом миропорядке подхрюкивает этот хохол? В котором все опять должны и обязаны кормить Украину? Оставьте себе свои хотелки и постарайтесь хотя бы еще год протянуть в реальном мире..шуты.
7 августа, 06:14
ИгИстину глаголю..
13160001
И всё таки забористое у них сало. Ещё надо потребовать чтобы глобус украины крутился в противоположную сторону.
7 августа, 05:18
bbogdanov65.ivanovo
53430100
Рекомендуем
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
РИА
Новости
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Шторм в Сочи
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Порошенко вернулся на Украину, пишут СМИ
Лента
новостей
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
Джастас Уолкер
"Веселый молочник" с Алтая призвал Россию отменить продэмбарго
Уничтоженная украинская военная техника на Донбассе
ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров объявил два выходных дня в Чечне в честь Курбан-байрама
Руки в наручниках
СМИ сообщили о следственном эксперименте в доме Михаила Круга
Газодобывающее предприятие на Украине
Украина нашла "альтернативу" российскому топливу
Сотрудники ФСБ
В Ингушетии, где ввели режим КТО, произошла перестрелка, сообщил источник
Побережье Черного моря в Коктебеле
Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
Стала известна причина смерти топ-менеджера ЦУМ Аллы Вербер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:26"Ъ": в Москве начали проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер
09:20НАК подтвердил ликвидацию боевика в Ингушетии
09:14Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте в доме певца
09:13Число пострадавших при взрыве в Кабуле выросло до 95
09:07Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Саратовской области
09:03В Ингушетии ликвидировали боевика
09:00Океан возможностей: ученые предсказывают прорыв в науках о жизни
08:56В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
08:56В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе
08:50В Роскачестве усомнились в пользе сухих завтраков
08:48Прокуратура проверит задержку рейса из Черногории из-за повреждения борта
08:48СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств
08:38В ЕАО ограничили проезд на двух подтопленных паводком трассах
08:32Под Ачинском начали восстановительные работы после пожара на складе
08:31С места взрыва в Кабуле вывезли более 30 раненых
08:28Бывший тайфун "Франциско" уйдет из Приморья 8 августа
08:26Закрытый из-за пожаров красноярский заповедник "Столбы" открыли
08:21В Приамурье остаются подтопленными 25 домов
08:21В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках
08:20Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния