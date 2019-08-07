На Украине потребовали смены мирового порядка

"Сейчас мы все являемся свидетелями глобального кризиса. Во-первых, он заключается в постоянном пренебрежении достигнутыми договоренностями различными государствами", — сказал Тука.

"Во-вторых, полное разрушение мировой системы безопасности. И вот в этой всей “каше” нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, — сейчас не функционирует. Это касается не только Украины: взять ту же самую Сирию, тот же самый Иран", — подчеркнул чиновник.