На Украине потребовали смены мирового порядка

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели, а глобальная система безопасности полностью уничтожилась.
"Сейчас мы все являемся свидетелями глобального кризиса. Во-первых, он заключается в постоянном пренебрежении достигнутыми договоренностями различными государствами", — сказал Тука.
Он добавил, что подобное, в частности, можно наблюдать в Донбассе.
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"Во-вторых, полное разрушение мировой системы безопасности. И вот в этой всей “каше” нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, — сейчас не функционирует. Это касается не только Украины: взять ту же самую Сирию, тот же самый Иран", — подчеркнул чиновник.
Он также выразил сомнение в эффективности работы Организации Объединенных Наций и Совбеза при ней.
Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности, а также отказаться от "российских денег".
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