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РИА Новости

Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

03:15
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в окружном административном суде города Киева. 11 февраля 2019
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в окружном административном суде города Киева. 11 февраля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, выступая на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, заявила, что ООН должна "перестать терпеть" присутствие России в Совете Безопасности, пишет "Укринформ".
По ее словам, это связано с якобы российской "агрессией" против Украины. Причем Супрун заявила, что ООН также следует отказаться от "российских денег".
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"ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности. Страны — члены ВОЗ и другие международные организации должны говорить нет российским деньгам, которые наполняют западные счета, иначе вы рискуете стать заложниками Кремля", — заявила она.

Кроме того, Супрун призвала расширить санкционный режим против Москвы, заявив, что в противном случае будет "вознаграждено поведение, аннулирующее преимущества, которые общество получает от мира и процветания".
При этом исполняющая обязанности главы Минздрава добавила, что Украина "является надежным партнером мирового сообщества" и продолжит "защищать ценности, которые повлекли мир и процветание", а Россия якобы мешает Киеву проводить реформы.
Отставки Супрун давно добивались парламентские фракции "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии" Олега Ляшко, считая ее работу неэффективной. По украинским законам назначает и увольняет министров Рада, но поскольку Супрун является исполняющей обязанности, уволить ее может только кабмин. Премьер Украины Владимир Гройсман выступал в защиту исполняющей обязанности главы Минздрава. В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности. Кабмин Украины подал жалобу на это решение. Позднее суд вернул Супрун полномочия.
Ульяна Супрун
20 мая, 12:49
И.о. главы Минздрава Украины не планирует покидать пост
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Ульяна СупрунРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Страшна как баба яга, что снаружи, что внутри.
22 мая, 05:08
П Петя Евтух
187190004
И сколько таких ещё русофобоф на окраине - тьма.
22 мая, 04:07
товарищ Сухов
15030105
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