Вторжение боевиков в Дагестан 7 августа 1999 года

Подразделения ВДВ РФ в Дагестане в связи с вторжением бандформирований из Чечни

После заключения в августе 1996 года Хасавюртских соглашений, завершивших Операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне в 1994-1996 годах, и подписания в мае 1997 года Договора о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия вопрос о статусе Чечни был отложен до 2001 года.

В ней усилился террор по отношению к сотрудникам МВД и представителям местных органов власти. На средства международных террористических организаций создавались лагеря для обучения боевиков , а также формировались отряды из наемников, в основном арабского происхождения, усилилось влияние исламских экстремистов. Активизировались попытки сплотить вокруг Чечни на антироссийской основе население других северо-кавказских республик.

Административная граница между Чечней и прилегающими к ней другими субъектами РФ превратилась в зону постоянных террористических актов и диверсий.

7 августа 1999 года в Дагестан с территории Чечни произошло вторжение боевиков под общим командованием Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Подразделения так называемой "Исламской миротворческой бригады" Басаева и Хаттаба (по разным данным, численностью от 400 до 1,5 тысячи боевиков), беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов . Федеральных войск в них не было, а местная милиция оказать сопротивление превосходящим силам боевиков не смогла.

Руководство РФ предприняло ответные меры . В район вторжения были направлены подразделения 136-й отдельной мотострелковой бригады министерства обороны РФ и 102-й отдельной бригады внутренних войск МВД РФ, а также милицейские формирования местного и центрального подчинения. По всей республике также формировались отряды ополчения, в зону боестолкновений устремились добровольцы со всего Северного Кавказа.

В ходе боев, продолжавшихся до 24 августа, отряды боевиков были выбиты с позиций и отошли в Чечню. С 25 августа самолеты Военно-воздушных сил РФ стали наносить удары по базам и лагерям боевиков на территории Чечни.

5 сентября около 1,5 тысячи боевиков под командованием Басаева и Хаттаба вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе. Они планировали захватить города Хасавюрт и Буйнакск с последующим выходом к Махачкале. Крупные силы незаконных вооруженных формирований (НВФ) сосредоточились на кизлярском направлении.

Общая численность боевиков на дагестано-чеченской границе достигла 10 тысяч человек.

Для их уничтожения в зону боевых действий были переброшены дополнительные силы внутренних войск МВД РФ, бронетехника, артиллерия и авиация. После ожесточенных боев к 17 сентября федеральные силы взяли под свой контроль на ботлихском направлении, так называемую "Кадарскую зону" и Новолакский район и вышли к административной границе Чечни.

В эти же дни – 4-16 сентября – в нескольких городах России (Москве, Волгодонске (Ростовская область) и дагестанском Буйнакске) была осуществлена серия террористических актов – взрывы жилых домов, в результате которых пострадало гражданское население.

В середине сентября российским руководством было принято решение о проведении военной операции по уничтожению боевиков на территории Чечни, которая завершилась в апреле 2009 года.

© AP Photo Хаттаб (Самер Салех ас-Сувейлем) © AP Photo Хаттаб (Самер Салех ас-Сувейлем)

Потери федеральных сил в августе-сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и около 800 ранеными; боевиков (по данным МО РФ) – около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.

За нападение на Дагестан были осуждены более 70 человек. Семеро, в том числе лидеры банды Шамиль Басаев и Хаттаб, были уничтожены