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РИА Новости

Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году

00:33
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветеранов для дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно данным, законопроект был принят Государственной думой 23 июля 2019 года, а одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года.
Закон предоставляет статус ветеранов боевых действий дагестанцам, воевавшим с боевиками в 1999 году.
Во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из дагестанского села Ботлих, которые в августе 1999 года с оружием в руках противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков. Путин поручил правительству проработать этот вопрос. После этого власти Дагестана заявили, что уже получили поручение от Минкавказа и начали подготовку списков ополченцев.
Здание Государственной Думы РФ
23 июля, 13:08
Госдума приняла закон о льготах дагестанцам, воевавшим с боевиками
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Владимир ПутинДагестанОбщество
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