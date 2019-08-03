Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветеранов для дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из дагестанского села Ботлих, которые в августе 1999 года с оружием в руках противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков. Путин поручил правительству проработать этот вопрос. После этого власти Дагестана заявили, что уже получили поручение от Минкавказа и начали подготовку списков ополченцев.