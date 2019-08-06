Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T20:00Z
https://ria.ru/20190806/1557234771.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155182/16/1551821695_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_008249da1c2cf2794cb4397d5c9b3777.jpg
РИА Новости

В России ответили на заявление Столтенберга о возвращении Крыма

20:00, 6 августа 2019
21483
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возвращении Крыма.
Ранее глава Североатлантического альянса заявил, что вхождение полуострова в состав России стало возможным из-за усиленной конкуренции между "великими державами".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Вчера, 16:46
Что у Йенса на языке… Генсек НАТО больше не смог молчатьГенсек НАТО объявил возвращение Крыма в Россию "результатом конкуренции сверхдержав". Он фактически признал, что, если бы Россия не поторопилась, там были бы США.
По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, крымский референдум стал результатом желания людей вернуться на родину, а не участия в чьих-то "конкурентных играх".
"Сколько бы ни интриговали США на международной арене, им не удастся убедить население полуострова в том, что желание вернуться в Россию было неискренним. Крымчане уже не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота, их не интересовал последние 30 лет путь в Европу, в НАТО и в другие "сладкие" места. Они хотели домой, и в 2014 году эта возможность была предоставлена", — цитирует его RT.
Как отметил Бальбек, проведение крымского референдума послужило точкой опоры российской политики по защите населения, выразившего желание стать частью России.
Участники митинга, посвященного 5-летию воссоединения Крыма с Россией, во Владивостоке
Вчера, 10:41
Политолог прокомментировал слова генсека НАТО о возврате Крыма
"Население Крыма голосовало и за возвращение на Родину, и за то, чтоб не стать разменной пешкой в чужих стратегических играх. Никакой конкуренции между ядерными державами и не пахло. Были антироссийские интересы, а крымчане должны были стать ритуальной жертвой для воцарения НАТО в Крыму", — заявил он РИА Новости.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала удивительным признание Столтенберга в том, что борьба между великими державами за глобальное превосходство стало причиной референдума в Крыму.
Вид на курортный поселок Коктебель
5 августа, 10:36
Что думают в России о словах Помпео про "возвращение Крыма Украине"В России ответили на заявление госсекретаря США Майка Помпео о "возврате" Крыма. Свое мнение о том, чем были продиктованы слова Майка Помпео, в эфире радио Sputnik высказал политолог Владимир Шаповалов.
"А как же права и свободы человека, демократия и все остальное? Наверное, сегодня в условиях глобализма это уже неважно. Разорвать, уничтожить, а потом поглотить суверенные государства (вроде Югославии) - это единственный способ для таких мировых гегемонов с их "Позорной силой". Мы, крымчане, в 2014 году воспользовались своим правом на самоопределение и защиту жизни от прыгающих радикалов Майдана и ни о каком глобальном превосходстве, в отличие от Генерального секретаря НАТО, не думали", — написала она в инстаграме.
Поклонская предположила, что упорное непризнание воссоединения Крыма с Россией свидетельствует о наличии у США комплекса неполноценности перед великой державой Россией.

"Если кто сомневался"

По словам члена Совета Федерации Алексея Пушкова, заявление Столтенберга стало подтверждением планов США и НАТО использовать полуостров в стратегических целях.
"(Столтенберг) признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу. На случай, если кто сомневался", — написал сенатор в твитере.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Вчера, 09:14
"Чем хуже отношения…" Зачем в НАТО говорят про КрымГенсек НАТО дал свое объяснение возвращению Крыма в состав России. Мнение о том, какие цели Йенс Столтенберг при этом преследовал, высказал в эфире радио Sputnik политолог Александр Сафонов.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала позицию генсека НАТО по вопросу Крыма предвзятой. По ее мнению, жители полуострова приняли единственно верное решение.
"Мы не допустили войны, уничтожения республики, ее национальных традиций, культурных ценностей и превращения полуострова в стратегический плацдарм НАТО на Черном море у границ России", — цитирует Ковитиди РБК.

"Исконная территория России"

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в комментарии RT отметил, что позиция Столтенберга вызвана тем, что в Брюсселе понимают – однополярная модель мироустройства, навязанная после распада СССР, себя исчерпала. Однако принять того, что случилось пять лет назад, в НАТО не могут до сих пор.
Он также обратил внимание на то, что в Североатлантическом альянсе готовы признавать Голанские высоты частью Израиля, а Косово – отдельным субъектом международных отношений, но по поводу Крыма их позиция остается неизменной.
"Это политика двойных стандартов, которой они объясняют все, что выгодно им, в нужном ключе и свете, а всё, что невыгодно, они не принимают и не готовы с этой позицией мириться", — резюмировал он.
Писатель Борис Акунин
5 августа, 14:05
В Крыму ответили на слова Акунина о "странности" референдума 2014 года
По словам главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, Крым воссоединился с Россией на основании волеизъявления жителей полуострова, самостоятельно определивших свое будущее.
"Крым на протяжении более 20 лет, находясь в составе Украины, тяготел к России. Крым — это вообще исконная территория России, и то, что случилось в 90-х годах, когда полуостров оказался в составе Украины, это было глубокой ошибкой и противоестественно для граждан, проживающих на территории полуострова", — заявил он РИА Новости.
Позицию Столтенберга Гемпель назвал домыслом и очередной глупостью.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались более 95 процентов жителей полуострова. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Севастополь
2 августа, 16:52
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
361441213
Обсудить 16
Руслан БальбекЮрий ГемпельОльга КовитидиНаталья ПоклонскаяСовет Федерации РФГосдума РФНАТОАлексей ПушковВладимир ПутинЙенс СтолтенбергРоссияВ миреПолитика
Популярные комментарии
Крым уже вернули России или Столтенбергу об этом не сказали?
6 августа, 20:33
Крах Либерализма
2330000
Народ Крыма сделал свой правильный выбор!!
6 августа, 21:15
Бозон Хикса
1400001
Рекомендуем
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
РИА
Новости
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
Болтон назвал Китай причиной выхода США из ДРСМД
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
СМИ сообщили об отставке посла США в России
Лента
новостей
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
На Украине рассказали о статусе Порошенко в уголовных делах
Газодобывающее предприятие на Украине
Украина нашла "альтернативу" российскому топливу
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Названа причина смерти Аллы Вербер
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
Трамп в ярости: Китай обвалил юань в ответ на тарифы
Демонстрация ракеты 9М729 для военных атташе
Россия предлагала США осмотреть ракету 9М729 для спасения ДРСМД
Студия информационного агентства Sputnik
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
В испанском отеле рассказали подробности скандала из-за российского флага
Участница акции в поддержку легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Болтон пригрозил ввести санкции за поддержку Мадуро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
22:38На юге Франции более 300 человек тушат лесной пожар
Лента новостейМолния