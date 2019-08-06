В России ответили на заявление Столтенберга о возвращении Крыма

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Российские парламентарии прокомментировали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возвращении Крыма.

Ранее глава Североатлантического альянса заявил, что вхождение полуострова в состав России стало возможным из-за усиленной конкуренции между "великими державами".

По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, крымский референдум стал результатом желания людей вернуться на родину, а не участия в чьих-то "конкурентных играх".

"Сколько бы ни интриговали США на международной арене, им не удастся убедить население полуострова в том, что желание вернуться в Россию было неискренним. Крымчане уже не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота, их не интересовал последние 30 лет путь в Европу, в НАТО и в другие "сладкие" места. Они хотели домой, и в 2014 году эта возможность была предоставлена", — цитирует его RT.

Как отметил Бальбек, проведение крымского референдума послужило точкой опоры российской политики по защите населения, выразившего желание стать частью России.

"Население Крыма голосовало и за возвращение на Родину, и за то, чтоб не стать разменной пешкой в чужих стратегических играх. Никакой конкуренции между ядерными державами и не пахло. Были антироссийские интересы, а крымчане должны были стать ритуальной жертвой для воцарения НАТО в Крыму", — заявил он РИА Новости.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала удивительным признание Столтенберга в том, что борьба между великими державами за глобальное превосходство стало причиной референдума в Крыму.

"А как же права и свободы человека, демократия и все остальное? Наверное, сегодня в условиях глобализма это уже неважно. Разорвать, уничтожить, а потом поглотить суверенные государства (вроде Югославии) - это единственный способ для таких мировых гегемонов с их "Позорной силой". Мы, крымчане, в 2014 году воспользовались своим правом на самоопределение и защиту жизни от прыгающих радикалов Майдана и ни о каком глобальном превосходстве, в отличие от Генерального секретаря НАТО, не думали", — написала она в инстаграме.

Поклонская предположила, что упорное непризнание воссоединения Крыма с Россией свидетельствует о наличии у США комплекса неполноценности перед великой державой Россией.

"Если кто сомневался"

По словам члена Совета Федерации Алексея Пушкова, заявление Столтенберга стало подтверждением планов США и НАТО использовать полуостров в стратегических целях.

"(Столтенберг) признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу. На случай, если кто сомневался", — написал сенатор в твитере.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала позицию генсека НАТО по вопросу Крыма предвзятой. По ее мнению, жители полуострова приняли единственно верное решение.

"Мы не допустили войны, уничтожения республики, ее национальных традиций, культурных ценностей и превращения полуострова в стратегический плацдарм НАТО на Черном море у границ России", — цитирует Ковитиди РБК.

"Исконная территория России"

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в комментарии RT отметил, что позиция Столтенберга вызвана тем, что в Брюсселе понимают – однополярная модель мироустройства, навязанная после распада СССР, себя исчерпала. Однако принять того, что случилось пять лет назад, в НАТО не могут до сих пор.

Он также обратил внимание на то, что в Североатлантическом альянсе готовы признавать Голанские высоты частью Израиля, а Косово – отдельным субъектом международных отношений, но по поводу Крыма их позиция остается неизменной.

"Это политика двойных стандартов, которой они объясняют все, что выгодно им, в нужном ключе и свете, а всё, что невыгодно, они не принимают и не готовы с этой позицией мириться", — резюмировал он.

По словам главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, Крым воссоединился с Россией на основании волеизъявления жителей полуострова, самостоятельно определивших свое будущее.

"Крым на протяжении более 20 лет, находясь в составе Украины, тяготел к России. Крым — это вообще исконная территория России, и то, что случилось в 90-х годах, когда полуостров оказался в составе Украины, это было глубокой ошибкой и противоестественно для граждан, проживающих на территории полуострова", — заявил он РИА Новости.

Позицию Столтенберга Гемпель назвал домыслом и очередной глупостью.