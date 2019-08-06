Во Франции рабочие насмерть сбили мэра коммуны из-за просьбы собрать мусор

ПАРИЖ, 6 авг — РИА Новости. Рабочие на микроавтобусе насмерть сбили мэра французской коммуны Синь на юго-востоке страны после спора о мусоре, сообщает портал Рабочие на микроавтобусе насмерть сбили мэра французской коммуны Синь на юго-востоке страны после спора о мусоре, сообщает портал France Info

Мэр коммуны, 76-летний Жан Мишель, увидел, как двое рабочих выбрасывают строительный мусор из машины на обочину, и попросил их все собрать.

Сначала мужчины послушались, однако, после того, как мэр потребовал от них дождаться приезда полиции, рабочие попытались уехать.

Разворачиваясь, они сбили Мишеля, находившегося позади машины, смертельно его ранив.

Водителя и пассажира грузовика арестовали. Следствие выясняет, был ли мэр сбит в результате несчастного случая, или причиной его гибели все же стал злой умысел.