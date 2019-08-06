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РИА Новости

Во Франции рабочие насмерть сбили мэра коммуны из-за просьбы собрать мусор

17:23, 6 августа 2019
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© AFP 2019 / LOIC VENANCEМашина скорой помощи в Нанте, Франция
Машина скорой помощи в Нанте, Франция
© AFP 2019 / LOIC VENANCE
ПАРИЖ, 6 авг — РИА Новости. Рабочие на микроавтобусе насмерть сбили мэра французской коммуны Синь на юго-востоке страны после спора о мусоре, сообщает портал France Info.
Мэр коммуны, 76-летний Жан Мишель, увидел, как двое рабочих выбрасывают строительный мусор из машины на обочину, и попросил их все собрать.
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Сначала мужчины послушались, однако, после того, как мэр потребовал от них дождаться приезда полиции, рабочие попытались уехать.
Разворачиваясь, они сбили Мишеля, находившегося позади машины, смертельно его ранив.
Водителя и пассажира грузовика арестовали. Следствие выясняет, был ли мэр сбит в результате несчастного случая, или причиной его гибели все же стал злой умысел.
Жан Мишель занимал пост главы коммуны шесть сроков подряд — с 1983 года. До новых выборов его кресло займет первый заместитель. В знак скорби более чем в 153 коммунах департамента Вар во вторник приспущены флаги.
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