В Киеве завели дело из-за поездки Порошенко на Мальдивы

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины во вторник подтвердило, что расследует уголовное дело о возможном незаконном пересечении границы экс-президентом страны Петром Порошенко по поддельным документам.

Ранее бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что Госбюро расследований Украины возбудило дело против Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам.

"ГБР расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего президента Украины", - говорится в сообщении Госбюро в Facebook

Отмечается, что следователи проверят информацию об том, что Порошенко пересек границу с использованием заведомо поддельных документов.

Дело возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса Украины: "служебная подделка", "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и "использование заведомо поддельного документа".