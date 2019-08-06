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РИА Новости

В Киеве завели дело из-за поездки Порошенко на Мальдивы

11:44, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины во вторник подтвердило, что расследует уголовное дело о возможном незаконном пересечении границы экс-президентом страны Петром Порошенко по поддельным документам.
Ранее бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что Госбюро расследований Украины возбудило дело против Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам.
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"ГБР расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего президента Украины", - говорится в сообщении Госбюро в Facebook.
Отмечается, что следователи проверят информацию об том, что Порошенко пересек границу с использованием заведомо поддельных документов.
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Дело возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса Украины: "служебная подделка", "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и "использование заведомо поддельного документа".
"Кроме того, будет выяснено возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы", - добавили в ведомстве.
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