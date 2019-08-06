В Ленинградской области похитили директора детсада

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Полиция ищет директора детского сада в Ленинградской области, которую, по словам ее дочери, увезли в неизвестном направлении, насильно усадив в Cadillac, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как уточняет ведомство, в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась 22-летняя девушка, которая работает управляющей кафе в поселке Янино.

"Девушка рассказала, что только что ее мать, директора детского сада, насильно посадили в автомобиль "Кадиллак" и увезли в неизвестном направлении. По словам заявительницы, злоумышленник - бывший сожитель матери", - говорится в сообщении.