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РИА Новости

В Ленинградской области похитили директора детсада

11:28, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Полиция ищет директора детского сада в Ленинградской области, которую, по словам ее дочери, увезли в неизвестном направлении, насильно усадив в Cadillac, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Как уточняет ведомство, в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась 22-летняя девушка, которая работает управляющей кафе в поселке Янино.
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"Девушка рассказала, что только что ее мать, директора детского сада, насильно посадили в автомобиль "Кадиллак" и увезли в неизвестном направлении. По словам заявительницы, злоумышленник - бывший сожитель матери", - говорится в сообщении.
Полиция ведет розыск пропавшей и выясняет обстоятельства произошедшего, информирует ГУМВД.
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ГУМВДМВД РоссииМВД РФЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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