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РИА Новости

В партии Зеленского призвали сохранить квоты на украинский язык в СМИ

11:03, 6 августа 2019
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© Фото : Личный блог журналиста Александра Дубинского Журналист Александр Дубинский
Журналист Александр Дубинский
© Фото : Личный блог журналиста Александра Дубинского
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Квоты на использование украинского языка в украинских СМИ нужно сохранить, но не ужесточать, считает избранный в Раду от партии "Слуга народа" депутат и журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Однако президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
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"Я бы оставил квоты как есть. Если ты хочешь смотреть телевизор и общаться с государством – общайся на государственном языке. А в быту и на YouTube говори и смотри на русском, если хочешь. У нас огромная свобода выбора. Не совсем правильно в стране, где 30% населения говорит на русском, увеличивать квотирование, так как мы создаем миграцию зрителя на российские телеканалы", - заявил Дубинский в интервью интернет-изданию "Страна.ua", опубликованному во вторник.
Он добавил, что будет отстаивать сохранение квот, "но ужесточать – глупо".
"Я прихожу в эфир и разговариваю на русском вопреки тому, что квоты 90%", - отметил он.
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Партия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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