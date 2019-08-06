В партии Зеленского призвали сохранить квоты на украинский язык в СМИ

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Квоты на использование украинского языка в украинских СМИ нужно сохранить, но не ужесточать, считает избранный в Раду от партии "Слуга народа" депутат и журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.

В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Однако президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".