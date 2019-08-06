Депутат рассказал, как формировался блок "Отечество — Вся Россия"

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Константин Затулин, который в 1999 году занимал пост советника мэра Москвы, рассказал РИА Новости о том, как 20 лет назад формировался блок "Отечество - Вся Россия" и почему делалась большая ставка на экс-премьера РФ Евгения Примакова. Вообще же, на его взгляд, сценарий появления партии "Единая Россия" мог бы сложиться совершенно иначе, если бы главой государства не стал Владимир Путин.

В начале августа 1999 года началось формирование избирательного блока "Отечество - Вся Россия" (одного из предшественников "Единой России"): 4 августа 1999 года в Москве состоялось совместное заседание президиумов политсоветов ОПОО "Отечество" под председательством Юрия Лужкова и ОПБ "Вся Россия" (под председательством глав регионов - президентов Татарстана Минтимера Шаймиева, Башкирии Муртазы Рахимова, Ингушетии Руслана Аушева и губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева), на котором было подписано совместное постановление о формировании единого избирательного блока. Его председателями стали Лужков и Евгений Примаков.

"В общем, это была довольно мощная попытка, которой предрекали успех на выборах в декабре 1999 года (в Госдуму - ред.)", - поделился воспоминаниями депутат в беседе с РИА Новости.

"В то время ко мне обратились брошенные (Александром) Руцким активисты движения "Держава" и попросили возглавить это движение. Я это сделал. Но все связанное с укреплением структур, которые могли бы бросить вызов власти в Кремле, а именно так воспринимали попытку "Отечества - всей России" во главе с Примаковым и Лужковыми заявить о себе в политическом плане, вызывало острое неприятие в администрации (президента), которую возглавлял Александр Волошин", - отметил Затулин.

Депутат добавил, что позднее он стал объектом "рейдерского захвата", а "Держава" (коллективный член организации "Отечество"), в которой началась конкуренция за лидерство, фактически раскололась. "Державу", можно сказать, просто выбили из процесса, а я пошел на выборы, как и предполагал, вместе с "Отечеством - всей Россией", - резюмировал Затулин.

Также в беседе с РИА Новости депутат рассказал, почему делалась большая ставка на экс-премьера Примакова, который в тот момент времени уже находился в отставке.

"На него ориентировались многие в политических структурах, - пояснил Затулин. - Это было решение Лужкова, который внес наибольший вклад в организацию избирательного блока и, соответственно, движения "Отечество", а затем и приложил свои старания, чтобы это "Отечество" объединилось со "Всей Россией".

Депутат рассказал, что, возможно, Лужков предложил Примакову возглавить это объединение из-за своей неуверенности и недостаточной опытности в политике на общероссийском уровне.

"Может, еще более правильным, на мой взгляд, было, если бы Лужков не стал идти вторым после Примакова. В то же самое время Лужков избирался москвичами на пост мэра Москвы, и всем было понятно, что ни в какую Думу он не поедет. Это было гораздо прагматичнее с его стороны, на мой взгляд, поскольку в этом случае, сколько бы ни получил блок во главе с Примаковым, всегда можно было сказать: "Да, Евгений Максимович - молодец, и блок состоит из нашей команды, но если бы этот блок возглавил Лужков, он бы получил больше". Этот подход мог бы существенно изменить расклад между парламентскими и президентскими выборами", - считает депутат.

Однако, как вспоминает Затулин, все произошло иначе: Лужков и Примаков пошли в одной связке, на них обрушились все "купленные" СМИ, в том числе и известные журналисты Сергей Доренко и Николай Сванидзе, и "вся "королевская рать" денно и нощно трудились над развенчанием блока "Отечество - вся Россия". Депутат считает, что основной причиной такой реакции была война элит за наследство Ельцина, за право предложить стране свой вариант "после Ельцина".

"В целом ряде случаев администрация президента откровенно сотрудничала, скажем, с коммунистами, чтобы не допустить кандидатов от "Отечества - всей России". Я сам попал в эту ситуацию в Туапсинском избирательном округе, где моим главным оппонентом был представитель КПРФ, космонавт Виталий Севастьянов, и мне то не надо рассказывать, как администрация всеми силами бросала "административный ресурс" в его поддержку, лишь бы только я не прошел в депутаты, как в общем-то и произошло", - констатировал парламентарий.

Однако в итоге, говорит Затулин, идея, связанная с "Единством", конечно, имела свое право на существование, и все кардинально изменилось после того, как Владимир Путин был объявлен преемником Ельцина.

"Потом, когда в роли наследника пришел Путин и оказалось, что он не Ельцин и что он поведет себя совершенно по-другому, в этот момент ситуация начала меняться, это проложило основу для объединения двух частей элиты в одно - в "Единую Россию", что и произошло на объединительном съезде спустя пару лет", - добавил депутат.