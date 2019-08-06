Депутат рассказал, как формировался блок "Отечество — Вся Россия"

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Константин Затулин, который в 1999 году занимал пост советника мэра Москвы, рассказал РИА Новости о том, как 20 лет назад формировался блок "Отечество - Вся Россия" и почему делалась большая ставка на экс-премьера РФ Евгения Примакова. Вообще же, на его взгляд, сценарий появления партии "Единая Россия" мог бы сложиться совершенно иначе, если бы главой государства не стал Владимир Путин.
В начале августа 1999 года началось формирование избирательного блока "Отечество - Вся Россия" (одного из предшественников "Единой России"): 4 августа 1999 года в Москве состоялось совместное заседание президиумов политсоветов ОПОО "Отечество" под председательством Юрия Лужкова и ОПБ "Вся Россия" (под председательством глав регионов - президентов Татарстана Минтимера Шаймиева, Башкирии Муртазы Рахимова, Ингушетии Руслана Аушева и губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева), на котором было подписано совместное постановление о формировании единого избирательного блока. Его председателями стали Лужков и Евгений Примаков.
"В общем, это была довольно мощная попытка, которой предрекали успех на выборах в декабре 1999 года (в Госдуму - ред.)", - поделился воспоминаниями депутат в беседе с РИА Новости.
"В то время ко мне обратились брошенные (Александром) Руцким активисты движения "Держава" и попросили возглавить это движение. Я это сделал. Но все связанное с укреплением структур, которые могли бы бросить вызов власти в Кремле, а именно так воспринимали попытку "Отечества - всей России" во главе с Примаковым и Лужковыми заявить о себе в политическом плане, вызывало острое неприятие в администрации (президента), которую возглавлял Александр Волошин", - отметил Затулин.
Депутат добавил, что позднее он стал объектом "рейдерского захвата", а "Держава" (коллективный член организации "Отечество"), в которой началась конкуренция за лидерство, фактически раскололась. "Державу", можно сказать, просто выбили из процесса, а я пошел на выборы, как и предполагал, вместе с "Отечеством - всей Россией", - резюмировал Затулин.
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Также в беседе с РИА Новости депутат рассказал, почему делалась большая ставка на экс-премьера Примакова, который в тот момент времени уже находился в отставке.
"На него ориентировались многие в политических структурах, - пояснил Затулин. - Это было решение Лужкова, который внес наибольший вклад в организацию избирательного блока и, соответственно, движения "Отечество", а затем и приложил свои старания, чтобы это "Отечество" объединилось со "Всей Россией".
Депутат рассказал, что, возможно, Лужков предложил Примакову возглавить это объединение из-за своей неуверенности и недостаточной опытности в политике на общероссийском уровне.
"Может, еще более правильным, на мой взгляд, было, если бы Лужков не стал идти вторым после Примакова. В то же самое время Лужков избирался москвичами на пост мэра Москвы, и всем было понятно, что ни в какую Думу он не поедет. Это было гораздо прагматичнее с его стороны, на мой взгляд, поскольку в этом случае, сколько бы ни получил блок во главе с Примаковым, всегда можно было сказать: "Да, Евгений Максимович - молодец, и блок состоит из нашей команды, но если бы этот блок возглавил Лужков, он бы получил больше". Этот подход мог бы существенно изменить расклад между парламентскими и президентскими выборами", - считает депутат.
Однако, как вспоминает Затулин, все произошло иначе: Лужков и Примаков пошли в одной связке, на них обрушились все "купленные" СМИ, в том числе и известные журналисты Сергей Доренко и Николай Сванидзе, и "вся "королевская рать" денно и нощно трудились над развенчанием блока "Отечество - вся Россия". Депутат считает, что основной причиной такой реакции была война элит за наследство Ельцина, за право предложить стране свой вариант "после Ельцина".
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"В целом ряде случаев администрация президента откровенно сотрудничала, скажем, с коммунистами, чтобы не допустить кандидатов от "Отечества - всей России". Я сам попал в эту ситуацию в Туапсинском избирательном округе, где моим главным оппонентом был представитель КПРФ, космонавт Виталий Севастьянов, и мне то не надо рассказывать, как администрация всеми силами бросала "административный ресурс" в его поддержку, лишь бы только я не прошел в депутаты, как в общем-то и произошло", - констатировал парламентарий.
Однако в итоге, говорит Затулин, идея, связанная с "Единством", конечно, имела свое право на существование, и все кардинально изменилось после того, как Владимир Путин был объявлен преемником Ельцина.
"Потом, когда в роли наследника пришел Путин и оказалось, что он не Ельцин и что он поведет себя совершенно по-другому, в этот момент ситуация начала меняться, это проложило основу для объединения двух частей элиты в одно - в "Единую Россию", что и произошло на объединительном съезде спустя пару лет", - добавил депутат.
Что происходило в августе 1999-го года, можно посмотреть здесь.