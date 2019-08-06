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РИА Новости

В Крыму объяснили генсеку НАТО причину воссоединения с Россией

10:30, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДемонстрация в Крыму
Демонстрация в Крыму
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Демонстрация в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Крым воссоединился с Россией не из-за конкуренции великих держав, как полагает генсек НАТО, а на основании волеизъявления крымчан, самостоятельно определивших свое будущее на референдуме, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Крым на протяжении более 20 лет, находясь в составе Украины, тяготел к Российской Федерации. Крым — это вообще исконная территория России, и то, что случилось в 90-х годах, когда полуостров оказался в составе Украины, это было глубокой ошибкой и противоестественно для граждан, проживающих на территории полуострова. Крым вернулся в состав России только исходя из волеизъявления крымчан. Это самая ключевая и главная позиция", — сказал он.
Логотип НАТО в Брюсселе
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Парламентарий подчеркнул, что никто не мог повлиять на волеизъявление крымского народа, самостоятельно и осознанно связавшего свое будущее с Россией.
"Все эти домыслы, которые пытаются донести до международного сообщества, ставя под сомнение законность крымского референдума, это очередная глупость. Тот, кто не верит тому, что произошло в Крыму, может приехать сюда, посмотреть, увидеть и поговорить с крымчанами. Крымчане скажут всю правду. Мы открыты для всех", — добавил Гемпель.
О том, что воссоединение Крыма с Россией стало следствием усиления конкуренции между великими державами, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во время визита в Новую Зеландию. По его словам, Россия стала более напористой в своей политике, а кроме того — продолжила наращивать военный потенциал и обозначила присутствие на Ближнем Востоке.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Юрий ГемпельНАТОКрымЙенс СтолтенбергПолитика
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