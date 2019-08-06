Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Крыма к России является одним из последствий "соперничества великих держав".
Соответствующее заявление, которое генсек сделал во время выступления в Новой Зеландии, опубликовано на сайте НАТО.
"Позвольте мне подробно остановиться на трех главных вызовах, с которыми сталкиваются Новая Зеландия, НАТО и союзники НАТО. Первый из вызовов – возросшее соперничество между великими державами... Мы видим его последствия от Крыма, незаконной аннексии Крыма, до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря", - заявил Столтенберг.
По его словам, "возросшее соперничество великих держав, более напористая Россия, оказывают давление на основанный на правилах миропорядок, последний пример - закат ДРСМД".
"Мы наблюдаем возросшее присутствие России на Ближнем Востоке, в Сирии, а также попытки России вмешаться и подорвать веру в демократические институты в ряде стран НАТО и других".
К двум другим серьезным вызовам Столтенберг отнес терроризм и проблемы кибербезопасности.
Воссоединение Крыма с Россией
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей "временно оккупированной" территорией. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными", глава МИД Сергей Лавров отмечал, что нет каких-либо фактов, которые подтверждают такие действия.