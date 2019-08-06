Запущенный с Байконура спутник Минобороны выведен на орбиту

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Спутник Минобороны РФ, запущенный во вторник с космодрома "Байконур", успешно выведен на орбиту, сообщили в министерском департаменте информации и массовых коммуникаций.

"Стартовавшая сегодня, 6 августа, в 00.56 мск с космодрома Байконур (Республика Казахстан) ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - сказали в департаменте.

Там отметили, что старт "Протона" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. После выведения на орбиту космический аппарат принят на сопровождение наземными средствами Космических войск ВКС.

В феврале начальник штаба, заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил России Игорь Морозов в эфире радио "Эхо Москвы" сообщил, что последний запуск российского военного спутника с космодрома Байконур пройдет в 2019 году, после чего все старты космических аппаратов в интересах Минобороны России будут проходить с космодрома Плесецк в Архангельской области. Он не назвал спутник, однако до этого источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что это будет четвертый военный спутник связи "Благовест".

В мае министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года завершится формирование орбитальной группировки военной связи "Благовест" в составе четырех спутников. Первые три спутника "Благовест" были выведены на орбиту в августе 2017 года, апреле и декабре 2018 года.