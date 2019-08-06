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РИА Новости

Запущенный с Байконура спутник Минобороны выведен на орбиту

10:24, 6 августа 2019
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© Фото : КЦ Южный / ЦЭНКИРакета космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М"
Ракета космического назначения Протон-М с разгонным блоком Бриз-М
© Фото : КЦ Южный / ЦЭНКИ
Ракета космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М". Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Спутник Минобороны РФ, запущенный во вторник с космодрома "Байконур", успешно выведен на орбиту, сообщили в министерском департаменте информации и массовых коммуникаций.
"Стартовавшая сегодня, 6 августа, в 00.56 мск с космодрома Байконур (Республика Казахстан) ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - сказали в департаменте.
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Там отметили, что старт "Протона" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. После выведения на орбиту космический аппарат принят на сопровождение наземными средствами Космических войск ВКС.
В феврале начальник штаба, заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил России Игорь Морозов в эфире радио "Эхо Москвы" сообщил, что последний запуск российского военного спутника с космодрома Байконур пройдет в 2019 году, после чего все старты космических аппаратов в интересах Минобороны России будут проходить с космодрома Плесецк в Архангельской области. Он не назвал спутник, однако до этого источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что это будет четвертый военный спутник связи "Благовест".
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В мае министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года завершится формирование орбитальной группировки военной связи "Благовест" в составе четырех спутников. Первые три спутника "Благовест" были выведены на орбиту в августе 2017 года, апреле и декабре 2018 года.
Телекоммуникационные спутники "Благовест" разработаны предприятием "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева по контракту с Минобороны РФ на базе платформы "Экспресс-2000". Они равномерно размещены на геостационарной орбите (круговая орбита высотой 35 786 километров), что обеспечивает глобальное покрытие и гарантирует российским военным доступ к высокоскоростной передаче данных, телерадиопрограммам, интернету, телефонии и другим видам связи. Космические аппараты используют перспективные Ка- и Q-диапазоны частот.
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Воздушно-космические силы РоссииПлесецк (космодром)Игорь МорозовИнформационные спутниковые системыСергей ШойгуМоскваРоссияКазахстанРИА Наука
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