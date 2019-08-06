Либералы: украинский фашизм, которого "не было", теперь "разгромлен"

Наверняка всем хорошо знакома фраза "На Украине нет никакого фашизма". На протяжении последних лет она была одной из любимых в устах российских либералов, так или иначе комментирующих события у юго-западных соседей. Они могут, стоя на проспекте Бандеры в Киеве, озираться по сторонам и заявлять: "Где вы видели здесь бандеровцев?" Задаться при этом вопросом, кто же переименовал Московский проспект, назвав его в честь лидера УПА*, если не бандеровцы, — это уже слишком сложно для российского оппозиционера.

И вот на Украине одна за другой прошли две избирательные кампании. После чего российские либералы "вдруг" выяснили: оказывается, там до сих пор правил "оголтелый звериный национализм", но теперь-то он потерпел просто-таки сокрушительное поражение, уйдя в небытие . Совсем как в известной советской комедии: "Были демоны, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались".

Сейчас эта мысль активно продвигается в различных телевизионных шоу, и ее повторяют многие представители либерального лагеря. При этом они начисто уже забыли, что говорили все то же самое пять лет назад, после украинских выборов 2014 года. Тогда нам доказывали: смотрите, мол, праворадикальная "Свобода" не попала в Верховную раду, зато президентом стал "сторонник мира" Петр Порошенко, которого сложно заподозрить в национализме и бандеровщине. Тот факт, что в первой пятерке по списку Радикальной партии в Раду прошел Юрий Шухевич, сын лидера УПА*, их не волновал. Как совершенно не смущал приход в парламент целого ряда "полевых командиров", идеологов неонацистских организаций. И даже то, что кресло спикера парламента занял создатель Социал-национальной партии Украины Андрей Парубий, ничего, оказывается, не значило.

Сейчас мы наблюдаем ту же картину. Тот же Парубий снова в Раде, по спискам различных политических сил (в том числе и "Слуги народа", партии нового президента) в парламент прошло немало политиков, не скрывающих националистических взглядов. Да, "Свобода" снова, как и пять лет назад, за бортом. Но теперь-то даже Петр Порошенко прямо признал в недавнем интервью, что идеология его политической силы ничем особо не отличается от "Свободы". А прибавьте к этому "Голос" певца Святослава Вакарчука, львовскую "Самопомощь", ту же Радикальную партию — сложите их результат и попробуйте ответить, насколько изменились позиции националистов после 2014 года.

Да, мы услышали несколько нечетких, размытых сигналов из уст отдельных представителей "команды Зеленского" о возможности чуть расширить права русского языка. Но при этом они же твердят, что не собираются трогать одиозный закон о языке , который признан дискриминационным даже западными специалистами. А целый ряд кандидатов от "Слуги народа" на Западной Украине вели агитационную кампанию под лозунгом "Одна страна — один язык", ничем особо не отличающимся от слоганов радикальных националистов.

На Украине продолжается череда мероприятий, посвященных чествованию бандеровцев и одиозных личностей прошлого. Уже сейчас, при президенте Зеленском. Кто-то скажет, что у него пока нет полномочий для резкого изменения ситуации. К примеру, он не может до сих пор повлиять на деятельность скандального Института национальной памяти во главе с еще более скандальным сторонником УПА* Владимиром Вятровичем (последний, кстати, остановился в шаге от того, чтобы стать народным депутатом, и не исключено, что вскоре станет — после того, как кто-то в списке партии Порошенко выбудет из числа нардепов). Действительно, данный орган формируется кабмином. Ходят упорные слухи (во всяком случае, сам Вятрович их разгоняет) о том, что в команде Зеленского планируют вообще ликвидировать данную структуру после назначения правительства. Но пока это слухи, на практике-то ничего не меняется.

Наоборот, Институт нацпамяти расширяет свои структуры, создал сейчас филиалы по всей стране. Центральный филиал, который будет обеспечивать "работу по защите исторической памяти" в шести областях, на этой неделе возглавил некто Богдан Галайко , представитель "Свободы". Ой, той самой, которая якобы потерпела "сокрушительное поражение" на последних выборах, если верить нашим либералам. Какая незадача.

А торжественные мероприятия, которые провели на днях в различных городах Украины по поводу 75-летия разгрома советскими войсками дивизии СС "Галичина" с особым размахом ? Подчеркнем, чествовали не наших дедов, разгромивших украинских коллаборационистов, а именно эсэсовцев, то есть проигравших. Причем вполне на официальном уровне. И вот тут уже вопросы есть и к Зеленскому.

Даже избранные в Раду представители "Слуги народа" обратили внимание на участие армейских подразделений Вооруженных сил Украины в этих скандальных торжествах. Без пяти минут депутат Макс Бужанский (популярный блогер из Днепропетровска) задал резонный вопрос пока еще действующему министру обороны Степану Полтораку: "Кто санкционировал присутствие военнослужащих ВСУ на перезахоронении останков солдат 14-й дивизии ваффен СС?" Но позвольте, а почему только Полтораку? Уже больше двух месяцев лидер "Слуги народа" Зеленский является Верховным главнокомандующим. Пусть он не смог поменять министра, но приказы по армии он отдает и несет прямую ответственность за ее действия. Однако блогер, избравшийся в парламент от партии президента, почему-то не решается задать вопросы своему боссу.

Или вот еще один свежий сюжет, который на Украине вообще особого резонанса не вызвал, несмотря на его скандальность. Принадлежащий экс-президенту Порошенко Пятый канал продемонстрировал материал о военной муштре, устроенной для школьников 13-17 лет под Черкассами. На нескольких кадрах мелькает инструктор, у которого на шевроне четко виден символ танковой дивизии СС "Мертвая голова". Журналистов это не смутило нисколько. А ведь они сами признали, что обучают детей бойцы 503-го батальона морской пехоты (того самого, который запятнал себя участием в карательной операции в Донбассе).

Хочется напомнить, что прошлой зимой бывший президент уже отметился скандалом, связанным с этой же символикой. Тогда все украинские телеканалы торжественно распространили кадры, на которых Порошенко позировал с десантником, на рукаве которого красовался все тот же череп "Мертвой головы" . Понятно, никого так и не наказали, а сам боец не нашел ничего лучшего, как объяснить ношение этого шеврона незнанием его происхождения: мол, думал, что это всего лишь символ "благородных пиратов"

Но теперь-то, после того скандала, военнослужащие Украины знают, что означает эсэсовский символ. И, как видите, это не мешает им все так же использовать его, в том числе при обучении детей. То есть при главнокомандующем Зеленском ситуация не меняется. Нет никаких сомнений в том, что и этот боец не будет наказан — это же вам не георгиевская ленточка.

Так что заявления российских либералов о том, что якобы на Украине фашизм (которого, как этим либералам доподлинно известно, "не было") окончательно и бесповоротно побежден, — это пока выражение наивной надежды. И не более того. Действительно, хочется надеяться на то, что украинское общество встанет на путь выздоровления, начав процесс денацификации и дебандеризации страны. Но практика этого не подтверждает. Идеологические процессы, запущенные прошлой властью, не просто не прекратились, но даже не приторможены.