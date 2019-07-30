Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T05:31Z
https://ria.ru/20190730/1556987765.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151985/33/1519853370_0:62:3083:1796_1036x0_80_0_0_edef7bfc9ddedf1b536d5fe994bf594b.jpg
РИА Новости

На Украине с почестями перезахоронили останки солдат дивизии СС "Галичина"

05:31
8724
© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкБывший солдат дивизии СС "Галичина" на церемонии перезахоронения останков солдат дивизии СС "Галичина" во Львовской области
Бывший солдат дивизии СС Галичина на церемонии перезахоронения останков солдат дивизии СС Галичина во Львовской области
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В городе Золочев Львовской области Украины перезахоронили останки 29 солдат из 14-й дивизии СС "Галичина". Видео мероприятия опубликовано на канале городских новостей в YouTube.
Гробы с останками нацистов были накрыты государственными флагами Украины, а гитлеровцев захоронили как героев страны, с участием украинских военнослужащих и салютом.
Отправка курсантов полка Азов в зону конфликта на юго-востоке Украины.
4 мая, 01:00
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта, сообщили в ДНР
Кроме того, выступающие на процессии заявляли о "большом вкладе" погибших нацистов в становлении "независимой Украины".
Члены дивизии СС "Галичина" участвовали в карательных операциях нацистов и совершали военные преступления против мирного населения на оккупированных Третьим Рейхом землях. Решением Нюрнбергского трибунала "Галичина", как часть СС, была признана преступной организацией.
На Украине к деятельности дивизии относятся неоднозначно: одни утверждают, что члены организации боролись за независимость, другие считают их коллаборационистами.
5939170379
Обсудить 16
Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как же это все омерзительно.
30 июля, 06:25
ggoldmikron
3000000
Имею солидные фамильные корни, произрастающие из самой пресамой заподеньщины, имею самую пресамую бандеровскую фамилию.Но. Ненавижу политологов из неньки, которые успешно кормятся вокруг российских шоуменов.Ненавижу бандеровцев. Потерял уважение к украинцам, которые молча и мужественно переносят унижение со стороны кучки нелюдей. Надоело.
30 июля, 06:56
Леонид
2900000
Рекомендуем
Монумент Независимости Украины в Киеве
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
РИА
Новости
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-11 с космодрома Байконур. 4 апреля 2019
Астронавт НАСА сфотографировал с борта МКС разрушение корабля "Прогресс"
Ситуация на киевском Майдане
Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева
Лента
новостей
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
В Приморье задержали начальника уголовного розыска, сообщил источник
Убитая девушка-блогера Екатерина
СМИ рассказали подробности убийства блогерши, найденной в чемодане в Москве
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Рига в Латвии
В Латвии рассказали об опасности попыток сделать из России врага
Собака породы питбуль. Архивное фото
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Схема атомного реактора на быстрых нейтронах БН-1200
"Росатом" обоснует конкурентоспособность энергоблока "АЭС будущего"
Кадр из фильма Конан-варвар
Запретить Шварценеггера и Курта Рассела: Россия получает неожиданный козырь
Официальная резиденция президента США - Белый дом
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
Назначенный Художественным руководителем Московского театра-студии Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков во время сбора труппы Табакерки
Машков назвал условие для возвращения в кино
Закат с острова Ольхон на озере Байкал
Паводок в Иркутской области может уничтожить экосистему Байкала, пишут СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57Генконсул в Анталье рассказал об угрозах, подстерегающих россиян на отдыхе
09:56Порошенко назвал причину проигрыша своей партии на выборах в Раду
09:53В России упростили процедуру сделок с недвижимостью
09:51Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
09:44Экс-президента Судана отпустят из тюрьмы на похороны матери
09:44В МЧС предупредили о ливнях в Хабаровском крае
09:42В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете
09:40В Астрахани госпитализировали десять моряков с иранского судна
09:40Власти Лос-Анджелеса расследуют возможный взлом городской базы данных
09:37Уровень воды в реке Ия в Тулуне может подняться на 4,5 метра
09:37Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятаться
09:35МЧС предупредило водителей об опасности поездок в районе Тулуна
09:34В Колумбии изъяли более тонны кокаина, который хотели отправить в Европу
09:33Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием
09:32Генконсул России: число жалоб россиян на сервис в отелях Антальи возросло
09:32В Приамурье пострадавшие от паводка курящие люди получат сигареты
09:24В Петербурге банк выплатит компенсацию клиентке, упавшей с кресла
09:24Эксперты рассказали, что туристы чаще всего покупают в duty free
09:23В Бурятию на помощь туристам направился вертолет со спасателями из Иркутска
09:22Хакасских спасателей направили в Красноярский край для защиты от пожаров
Лента новостейМолния