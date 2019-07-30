На Украине с почестями перезахоронили останки солдат дивизии СС "Галичина"

Бывший солдат дивизии СС "Галичина" на церемонии перезахоронения останков солдат дивизии СС "Галичина" во Львовской области

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В городе Золочев Львовской области Украины перезахоронили останки 29 солдат из 14-й дивизии СС "Галичина". Видео мероприятия опубликовано на канале городских новостей в В городе Золочев Львовской области Украины перезахоронили останки 29 солдат из 14-й дивизии СС "Галичина". Видео мероприятия опубликовано на канале городских новостей в YouTube

Гробы с останками нацистов были накрыты государственными флагами Украины, а гитлеровцев захоронили как героев страны, с участием украинских военнослужащих и салютом.

Кроме того, выступающие на процессии заявляли о "большом вкладе" погибших нацистов в становлении "независимой Украины".

Члены дивизии СС "Галичина" участвовали в карательных операциях нацистов и совершали военные преступления против мирного населения на оккупированных Третьим Рейхом землях. Решением Нюрнбергского трибунала "Галичина", как часть СС, была признана преступной организацией.