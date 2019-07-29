В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил " Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил " Известиям " верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.

"Мы работаем с Министерством культуры над некоторыми изменениями, которые должны появиться в документе и учесть в том числе роль русского языка", — заявил Заньер.

По его словам, Киев решает вопросы об использовании государственного языка "довольно жестко — не через систему стимулов и поощрений, <...> а через наказание" и при этом "вносит элементы дискриминации".

Кроме того, как подчеркнул Заньер, украинские власти приняли законопроект без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств.

"В этом смысле сейчас было бы хорошо создать механизм систематического взаимодействия, который бы позволил принимать во внимание озабоченность нацменьшинств", — отметил верховный комиссар ОБСЕ.

Закон о государственном языке

Пятнадцатого мая Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий употребление практически во всех сферах жизни исключительно украинского.

Документ обязывает граждан общаться на украинском в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов. По мнению авторов инициативы, тем самым появилась возможность развивать украинский как "самобытный язык титульной нации".