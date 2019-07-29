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РИА Новости

В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке

Вчера, 04:14
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© РИА Новости / Алексей Фурман / Перейти в фотобанкУчастники акции "Спаси свой язык" в Киеве
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.

"Мы работаем с Министерством культуры над некоторыми изменениями, которые должны появиться в документе и учесть в том числе роль русского языка", — заявил Заньер.

По его словам, Киев решает вопросы об использовании государственного языка "довольно жестко — не через систему стимулов и поощрений, <...> а через наказание" и при этом "вносит элементы дискриминации".
Кроме того, как подчеркнул Заньер, украинские власти приняли законопроект без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств.

"В этом смысле сейчас было бы хорошо создать механизм систематического взаимодействия, который бы позволил принимать во внимание озабоченность нацменьшинств", — отметил верховный комиссар ОБСЕ.

Закон о государственном языке

Пятнадцатого мая Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий употребление практически во всех сферах жизни исключительно украинского.
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Документ обязывает граждан общаться на украинском в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов. По мнению авторов инициативы, тем самым появилась возможность развивать украинский как "самобытный язык титульной нации".
В российском МИД решение Киева раскритиковали и заявили, что новый закон предусматривает исключения для английского и других языков Евросоюза, следовательно, "единственный объект атаки — это русский, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".
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Популярные комментарии
Всё население бывшей республики СССР мыслит по-русски, дома в семье говорит по-русски. Заставляют людей мучиться - в голове переводить мысль, потом её высказывать.
29 июля, 05:11
vyachnick Новиков
7820004
Интересное поведение у этой ОБСЕ - почему в прибалтийских странах она не замечает проводимую в них дискриминацию русского языка и русско-язычного населения?
29 июля, 06:08
Владимир Белогорский
7505001
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