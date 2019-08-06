Российское продовольственное эмбарго в ответ на санкции ЕС и США

Согласно экспертным оценкам, по охвату первая волна эмбарго оказалось самой масштабной: под ее действие подпал объем импорта в Россию примерно на 9,1 миллиарда долларов (по данным за 2013 год). Расширение эмбарго в 2015 году на Исландию, Албанию, Черногорию и Лихтенштейн охватил еще 241 миллион долларов (по данным за 2014 год).