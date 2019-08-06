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РИА Новости

Российское продовольственное эмбарго в ответ на санкции ЕС и США

00:51
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудник таможенной службы РФ осуществляет осмотр груза
Сотрудник таможенной службы РФ осуществляет осмотр груза
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Отношения России и Запада осложнились в 2014 году из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.
В ответ РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. 6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", вступивший в силу с 7 августа 2014 года. Правительством РФ был утвержден Перечень запрещенных к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия.
В соответствующий список попали говядина, свинина, птица, сыры и молочная продукция, фрукты, орехи и другие продукты. Позднее из него были исключены товары, которые по той или иной причине России трудно заместить: семенной материал, мальки лосося атлантического и форели (смолт), биологически активные добавки, витаминно-минеральные комплексы, вкусоароматические добавки, концентраты белков и их смеси, пищевые волокна, пищевые добавки, безлактозные молоко и молочная продукция. В мае 2016 года Россия исключила из списка продуктового эмбарго мясо и овощи, предназначенные для производства детского питания. С ноября 2016 года был введен запрет на импорт соли.
Первоначально доброкачественная продукция, ввозимая из стран, попавших под российские контрсанкции, возвращалась владельцам. Сельхозпродукция, потенциально вредная и опасная для употребления в пищу, подлежала уничтожению.
Однако, по экспертным оценкам, размеры контрабанды после принятия политических решений превысили все допустимые пределы.
29 июля 2015 года был подписан указ президента РФ об утилизации подпадающих под эмбарго продуктов, который вступил в силу 6 августа 2015 года. Порядок уничтожения продуктов, подпадающих под эмбарго, был утвержден постановлением правительства РФ 31 июля.
13 августа 2015 года Россия распространила продовольственное эмбарго, введенное в качестве ответной меры на санкции, на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину, причем на последнюю с отсрочкой – запрет на ввоз ее продукции должен был вступить в силу только в случае применения Киевом экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
В связи с присоединением Украины к антироссийским санкциям Евросоюза и США на нее были распространены ответные экономические меры. 21 декабря правительство России опубликовало постановление о вводе с 1 января 2016 года для Украины продуктового эмбарго, аналогичного действующему в отношении стран, поддержавших санкции против РФ.
По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры. В июне 2019 года действие специальных экономических мер было продлено до 31 декабря 2020 года.
Согласно экспертным оценкам, по охвату первая волна эмбарго оказалось самой масштабной: под ее действие подпал объем импорта в Россию примерно на 9,1 миллиарда долларов (по данным за 2013 год). Расширение эмбарго в 2015 году на Исландию, Албанию, Черногорию и Лихтенштейн охватил еще 241 миллион долларов (по данным за 2014 год).
Согласно докладу Европарламента, опубликованному в 2017 году, российское эмбарго уже в 2014 году в сравнении с 2013 годом затронуло европейские товары на сумму около 7,3 миллиардов долларов, что составило 47% всего агропродовольственного экспорта ЕС в Россию.
В июне 2019 года президент России Владимир Путин сообщил, что, по экспертным данным, в результате всех этих рестрикций (ограничений) Россия с 2014 года недополучила около 50 миллиардов долларов, а Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США – 17 миллиардов долларов, Япония – 27 миллиардов долларов.
Спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири в марте 2019 года отметил, что потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем понесенный Россией ущерб от санкций ЕС.
Введение продовольственного эмбарго, сопровождающееся девальвацией рубля, привело к изменению положения действующих игроков на российском рынке. Часть иностранных брендов, а также часть российских компаний, которые занимались поставками импортной продукции на российские рынки, ушли либо снизили свою долю. Это привело к росту долей рынка у действующих крупных компаний (на рынках мясных, рыбо- и морепродуктов), появлению новых небольших отечественных производителей (рынок сыров), а также росту доли собственных торговых марок торговых сетей (практически на всех продовольственных рынках).
Российские импортеры максимально оперативно переориентировались на сотрудничество с производителями продукции в странах СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.
Благодаря уже налаженным контактам с компетентными ведомствами многих стран, не поддерживающих западные санкции, за короткое время удалось сбалансировать товарные потоки и стабилизировать ситуацию на внутреннем продовольственном рынке.
Государство развернуло масштабную кампанию по поддержке агропрома. Аграриям предоставили льготные кредиты, существенно увеличили размер грантов для фермеров, скорректировали земельное законодательство.
В результате российским производителям удалось значительно расширить свою долю на рынках фруктовой, овощной, сырной, молочной и мясной продукции. По оценкам британской Financial Times, если в 2013 году, до западных санкций и ответного торгового эмбарго, Россия импортировала 35% продуктов питания, то в 2018 году он не превышал 20%.
Введение Россией продовольственного эмбарго способствовало развитию экспортоориентированного сельского хозяйства в стране и росту поставок сельхозпродукции за рубеж.
По итогам 2018 года было поставлено за рубеж сельхозпродукции и продовольствия почти на 26 миллиардов долларов.
Россия вышла на первое место в мире по поставкам пшеницы. В 2018 году урожай зерна составил более 113 миллионов тонн, существенно превысив среднегодовые показатели за последние пять лет. По итогам года на внешние рынки было поставлено 54,8 миллиона тонн зерна.
Кроме того, Россия входит в число лидеров по поставкам рыбы, подсолнечного масла, открывает и активно завоевывает новые зарубежные рынки для своей птицеводческой, молочной, кондитерской продукции и других товаров.
Россия полностью заменила импортную свинину и курятину отечественной продукцией.
Вместе с тем, по данным Россельхознадзора, в Россию продолжает поступать запрещенная к ввозу продукция, ее основной поток поступает со стороны Белоруссии. Также фиксируются случаи поставок "санкционки" с территории Казахстана.
По информации ведомства на 1 апреля 2019 года, было задержано 27902,9 тонн запрещенной к ввозу продукции (26746,4 тонн растительной продукции и 1156,5 тонн продукции животного происхождения).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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