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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин сравнил потери России и ЕС от санкций

Вчера, 13:25
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия с момента введения санкций против нее в 2014 году потеряла 50 миллиардов долларов, потери Евросоюза составили 240 миллиардов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Отвечая на вопрос, даст ли что-то российской экономике отмена санкций, глава государства сказал: "Что это даст и чего это не даст, что мы теряем. Ну смотрите. По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций, ограничений Россия за эти годы, начиная с 2014 года где-то, недополучили около 50 миллиардов долларов, а Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США - 17 миллиардов долларов, у нас с ними небольшой торговый оборот, Япония - 27 миллиардов долларов".
Он добавил, что "все же отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе и на странах Евросоюза - они теряют наш рынок".
"Но кое-что мы и получили. А что именно? Во-первых, мы должны были и мы сделали, включили мозги по поводу того, что и как нам нужно делать в высокотехнологичных секторах экономики, и у нас программа так называемого импортозамещения - 667 миллиардов рублей. Это заставило нас развивать даже те направления, где раньше у нас не было компетенции", - добавил Путин.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
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Путин прокомментировал призывы "помириться" с Западом ради снятия санкций
Он привел в пример, что России никогда не было отечественного морского двигателестроения, все закупалось за рубежом. "Оказалось, что недостаточно уметь производить двигатели вообще, морские двигатели – это особая история, отдельная наука, отдельная компетенция. Мы за несколько лет это сделали, у нас появились свои двигатели, причем не только не уступающие, а в чем-то превосходящие западные аналоги", - заявил Путин.
К другим секторам, где это произошло, он отнес транспортное машиностроение, энергетическое машиностроение.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинЕвропаЯпонияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Мели Емеля, твоя неделя.....
20 июня, 13:27
Арсений Понфиленко
35611020
Не надо стесняться, другие страны уже в руинах лежат!
20 июня, 13:32
bbrandvorotnik
181212011
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