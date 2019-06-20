Путин сравнил потери России и ЕС от санкций

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия с момента введения санкций против нее в 2014 году потеряла 50 миллиардов долларов, потери Евросоюза составили 240 миллиардов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Отвечая на вопрос, даст ли что-то российской экономике отмена санкций, глава государства сказал: "Что это даст и чего это не даст, что мы теряем. Ну смотрите. По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций, ограничений Россия за эти годы, начиная с 2014 года где-то, недополучили около 50 миллиардов долларов, а Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США - 17 миллиардов долларов, у нас с ними небольшой торговый оборот, Япония - 27 миллиардов долларов".

Он добавил, что "все же отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе и на странах Евросоюза - они теряют наш рынок".

"Но кое-что мы и получили. А что именно? Во-первых, мы должны были и мы сделали, включили мозги по поводу того, что и как нам нужно делать в высокотехнологичных секторах экономики, и у нас программа так называемого импортозамещения - 667 миллиардов рублей. Это заставило нас развивать даже те направления, где раньше у нас не было компетенции", - добавил Путин.

Он привел в пример, что России никогда не было отечественного морского двигателестроения, все закупалось за рубежом. "Оказалось, что недостаточно уметь производить двигатели вообще, морские двигатели – это особая история, отдельная наука, отдельная компетенция. Мы за несколько лет это сделали, у нас появились свои двигатели, причем не только не уступающие, а в чем-то превосходящие западные аналоги", - заявил Путин.