Глава Минсельхоза рассказал об эффекте от продовольственного эмбарго

ПУШКИН, 11 июл - РИА Новости. Введение Россией продовольственного эмбарго способствовало развитию экспортоориентированного сельского хозяйства в стране и росту поставок сельхозпродукции за рубеж, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

"Если раньше мы говорили, что вынуждены импортировать часть продукции, которую мы потребляем внутри страны, то сейчас ситуация поменялась. Мы выстраиваем экспортоориентированное сельское хозяйство", - сказал Патрушев в ходе Всероссийского дня поля, который проходит в Ленинградской области.

"Мы говорим о том, что к 2024 году необходимо удвоить экспорт сельхозпродукции и довести его до 45 миллиардов долларов. Конечно, это было бы невозможно, если бы не было тех условий, которые для нас создали наши западные партнеры, когда они вынудили нас самих, по сути дела, развивать это направление", - добавил он.