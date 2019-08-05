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РИА Новости

Генсек НАТО признал растущее технологическое лидерство Китая

Вчера, 15:14
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Китай быстро становится одним из технологических лидеров в мире, а инвестиции Пекина в военные возможности представляют вызовы, подход к которым предстоит выработать.
"Рост роли и влияния Китая является еще одним признаком увеличивающейся глобальной конкуренции. Китай быстро становится одним из технологических лидеров во многих сферах", - сказал он, выступая перед студентами в Новой Зеландии, куда прибыл с рабочим визитом. Запись его выступления распространила пресс-служба альянса.
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По его словам, "экономический рост Китая представляет большую экономическую возможность для всех стран". Он отметил, что европейские страны торгуют с Китаем, компании тесно работают с этой страной, но "рост Китая представляет не только возможности, но также и вызовы".
"Мы видели это в Южно-Китайском море, в киберсфере, в китайских инвестициях в критическую инфраструктуру в ряде стран, включая в Европе. Нам нужно лучше понимать возможности и вызовы от роста Китая", - сказал Столтенберг.
Он отметил, что Китай "инвестирует в новые современные военные возможности". "Мы должны найти способы реагировать на это", - заявил он, отметив, что считает возможным "существовать мирно".
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НАТОКитайЙенс СтолтенбергВ мире
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